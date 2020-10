Gallery: Pitso wins on Al Ahly debut against Al Mokawloon

Former Mamelodi Sundowns coach Pitso Mosimane has claimed his first victory as Al Ahly head coach. FourFourTwoSA takes a look at the best images of 'Jingles' at the helm.

The 56-year-old coach held his first training session with the Red Eagle on Friday where he put them through their paces as they prepared for their Egyptian Premier League clash against Al Mokawloon the Sunday evening.

Mosiamne managed to guide his side to their first victory under his tutelage when they secured a narrow 1-0 victory over fourth-placed Al Mokawloon.

Take a look at the best images of Pitso Mosimane's debut:

<a href="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/120708738_470023197289576_4553109760300401281_n-5f78ad8159587.jpg"><img src="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/120708738_470023197289576_4553109760300401281_n-5f78ad8159587-1024x682.jpg" alt="" width="600" height="400" class="alignnone size-large wp-image-146842" /></a>

<a href="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/120747097_3674649379248844_6778109587036117600_n-5f7a37c60c6e6-1.jpg"><img src="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/120747097_3674649379248844_6778109587036117600_n-5f7a37c60c6e6-1.jpg" alt="" width="600" height="400" class="alignnone size-large wp-image-146843" /></a>

<a href="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/120762992_633187964047048_2641662162760328738_n-5f78a93437395.jpg"><img src="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/120762992_633187964047048_2641662162760328738_n-5f78a93437395-1024x683.jpg" alt="" width="600" height="400" class="alignnone size-large wp-image-146844" /></a>

<a href="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/120824982_2469433236682426_1409997761769326346_n-5f78ae03537ab.jpg"><img src="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/120824982_2469433236682426_1409997761769326346_n-5f78ae03537ab-1024x682.jpg" alt="" width="600" height="400" class="alignnone size-large wp-image-146845" /></a>

<a href="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/1601847136_60ee6.jpg"><img src="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/1601847136_60ee6.jpg" alt="" width="600" height="406" class="alignnone size-large wp-image-146846" /></a>

<a href="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/1601847258_3b212.jpg"><img src="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/1601847258_3b212.jpg" alt="" width="600" height="406" class="alignnone size-large wp-image-146847" /></a>

<a href="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/1601847268_6bdf9.jpg"><img src="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/1601847268_6bdf9.jpg" alt="" width="600" height="406" class="alignnone size-large wp-image-146848" /></a>

<a href="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/1601847274_b65c1.jpg"><img src="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/1601847274_b65c1.jpg" alt="" width="600" height="406" class="alignnone size-large wp-image-146849" /></a>

<a href="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/1601847314_f0a67.jpg"><img src="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/1601847314_f0a67.jpg" alt="" width="600" height="406" class="alignnone size-large wp-image-146850" /></a>

<a href="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/1601847461_d8e83-1.jpg"><img src="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/1601847461_d8e83-1.jpg" alt="" width="600" height="406" class="alignnone size-large wp-image-146851" /></a>

<a href="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/1601847468_9589e.jpg"><img src="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/1601847468_9589e.jpg" alt="" width="600" height="406" class="alignnone size-large wp-image-146852" /></a>

<a href="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/Ejf9RNzWsAI1Mtc.jpg"><img src="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/Ejf9RNzWsAI1Mtc.jpg" alt="" width="600" height="600" class="alignnone size-large wp-image-146853" /></a>

<a href="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/Ejg7vqMWkAANdEH.jpg"><img src="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/Ejg7vqMWkAANdEH.jpg" alt="" width="600" height="600" class="alignnone size-large wp-image-146854" /></a>

<a href="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/Ejg7vqPXsAIl-xa.jpg"><img src="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/Ejg7vqPXsAIl-xa.jpg" alt="" width="600" height="600" class="alignnone size-large wp-image-146855" /></a>

<a href="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/Ejg83QLXsAAovJo.jpg"><img src="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/Ejg83QLXsAAovJo-1024x682.jpg" alt="" width="600" height="400" class="alignnone size-large wp-image-146856" /></a>

<a href="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/EjgKoSNXkAAEq3Y.jpg"><img src="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/EjgKoSNXkAAEq3Y-1024x683.jpg" alt="" width="600" height="400" class="alignnone size-large wp-image-146857" /></a>

<a href="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/EjgKoSWWsAA6je_.jpg"><img src="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/EjgKoSWWsAA6je_-1024x1024.jpg" alt="" width="600" height="600" class="alignnone size-large wp-image-146858" /></a>

<a href="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/EjgKoSYWoAIkO2J.jpg"><img src="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/EjgKoSYWoAIkO2J-1024x683.jpg" alt="" width="600" height="400" class="alignnone size-large wp-image-146859" /></a>

<a href="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/EjgKoUJXkAA-asd.jpg"><img src="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/EjgKoUJXkAA-asd-1024x683.jpg" alt="" width="600" height="400" class="alignnone size-large wp-image-146860" /></a>

<a href="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/EjgZ3AaXYAIoT2y.jpg"><img src="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/EjgZ3AaXYAIoT2y-1024x683.jpg" alt="" width="600" height="400" class="alignnone size-large wp-image-146861" /></a>

<a href="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/EjgZ3AbWAAAqFCD.jpg"><img src="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/EjgZ3AbWAAAqFCD-1024x683.jpg" alt="" width="600" height="400" class="alignnone size-large wp-image-146862" /></a>

<a href="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/EjgZ3AbWAAcOL-W.jpg"><img src="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/EjgZ3AbWAAcOL-W-1024x683.jpg" alt="" width="600" height="400" class="alignnone size-large wp-image-146863" /></a>

<a href="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/EjgZ3AZX0AAY_si.jpg"><img src="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/EjgZ3AZX0AAY_si-1024x683.jpg" alt="" width="600" height="400" class="alignnone size-large wp-image-146864" /></a>

<a href="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/EjhMjcAXkAAWtAO.jpg"><img src="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/EjhMjcAXkAAWtAO-1024x1024.jpg" alt="" width="600" height="600" class="alignnone size-large wp-image-146865" /></a>

<a href="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/EjhMjcCXsAE6O9N.jpg"><img src="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/EjhMjcCXsAE6O9N-1024x1024.jpg" alt="" width="600" height="600" class="alignnone size-large wp-image-146866" /></a>

<a href="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/EjhMjcFWoAEPWj5.jpg"><img src="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/EjhMjcFWoAEPWj5-1024x1024.jpg" alt="" width="600" height="600" class="alignnone size-large wp-image-146867" /></a>

<a href="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/EjhMjcGWkAAtYQh.jpg"><img src="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/EjhMjcGWkAAtYQh-1024x1024.jpg" alt="" width="600" height="600" class="alignnone size-large wp-image-146868" /></a>

<a href="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/بيتسو-موسيماني-5f77616c5eef4-1.jpg"><img src="https://www.sportsclub.co.za/wp-content/uploads/2020/10/بيتسو-موسيماني-5f77616c5eef4-1.jpg" alt="" width="600" height="407" class="alignnone size-large wp-image-146869" /></a>