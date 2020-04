Payet named in France squad

St Etienne's Payet, who has scored seven goals from as many matches, is joined in the squad by team mate Blaise Matuidi.

Squad:

Goalkeepers: Cedric Carrasso (Girondins Bordeaux), Hugo Lloris (Olympique Lyon), Steve Mandanda (Olympique Marseille).

Defenders: Gael Clichy (Arsenal), Philippe Mexes (AS Roma), Adil Rami (Lille), Mamadou Sakho (Paris Saint-Germain), Bacary Sagna (Arsenal), Benoit Tremoulinas (Girondins Bordeaux).

Midfielders: Abou Diaby (Arsenal), Alou Diarra (Girondins Bordeaux), Lassana Diarra (Real Madrid), Yoann Gourcuff (Olympique Lyon), Yann Mvila (Stade Rennes), Blaise Matuidi (St Etienne), Samir Nasri (Arsenal).

Forwards: Karim Benzema (Real Madrid), Kevin Gameiro (Lorient), Guillaume Hoarau (Paris Saint-Germain), Florent Malouda (Chelsea), Loic Remy (Olympique Marseille), Mathieu Valbuena (Olympique Marseille), Dimitri Payet (St Etienne).

