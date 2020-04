Preliminary Cameroon squad for World Cup

YAOUNDE, May 11 (Reuters) - Cameroon named on Tuesday a preliminary 30-man squad for next month's World Cup which will be trimmed to 23 by June 1:

Squad:

Goalkeepers: Guy Roland N'Dy Assembe (Valenciennes), Idriss Carlos Kameni (Espanyol), Hamidou Souleymanou (Kayserispor), Patrick Tignyemb (Bloemfontein Celtic)

Defenders: Patrick Abouna (Astres Douala), Benoit Assou Ekotto (Tottenham Hotspur), Sebastien Bassong (Tottenham Hotspur), Gaetan Bong (Valenciennes), Aurelien Chedjou (Lille), Geremi (Ankaragucu), Stephane Mbia (Olympique Marseille), Boukar Makadji (Al Nahdha), Nicolas Nkoulou (Monaco), Rigobert Song (Trabzonspor)

Midfielders: Achille Emana (Real Betis), Enoh Eyong (Ajax Amsterdam), Jean Makoun (Olympique Lyon), Georges Mandjeck (Kaiserslautern), Joel Matip (Schalke 04), Patrick Mevoungou (Canon Yaounde), Marcel Ndjeng (Augsburg), Landry Nguemo (Celtic), Alexandre Song (Arsenal)

Forwards: Vincent Aboubakar (Coton Sport), Eric Choupo-Mating (Nuremburg), Samuel Eto'o (Inter Milan), Mohamadou Idrissou (Freiburg), Dorge Kouemaha (Club Bruges), Achille Webo (Real Mallorca), Jacques Zoua (Basle)