Tabarez names Uruguay squad for friendlies

Tabarez included forwards Diego Forlan, voted best player at the World Cup, and Luis Suarez in a 25-man squad for friendlies against Indonesia and China next month.

The pair missed Uruguay's 2-0 victory in a friendly against Angola last month, in their first match since finishing fourth in the South Africa finals.

Uruguay play Indonesia in Jakarta on October 8 and China in Wuhan four days later.

Squad:

Goalkeepers: Fernando Muslera (Lazio), Juan Castillo (Deportivo Cali)

Defenders: Carlos Valdez (Siena), Diego Lugano (Fenerbahce), Diego Godin (Atletico Madrid), Andres Scotti (Colo Colo), Jorge Fucile (Porto), Martin Caceres (Sevilla), Mauricio Victorino (Universidad de Chile), Maximiliano Pereira (Benfica)

Midfielders: Cristian Rodriguez (Porto), Alvaro Gonzalez (Lazio), Walter Gargano (Napoli), Sebastian Eguren (Sporting Gijon), Diego Perez (Bologna), Alvaro Pereira (Porto), Gaston Ramirez (Bologna), Ignacio Gonzalez (Levante), Jorge Rodriguez (Chiapas)

Forwards: Abel Hernandez (Palermo), Luis Suarez (Ajax), Diego Forlan (Atletico Madrid), Sebastian Abreu (Botafogo), Edinson Cavani (Napoli), Sebastian Fernandez (Malaga).