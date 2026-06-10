First Manchester United transfer of the summer completed, ahead of World Cup: report
Manchester United are the beneficiaries of perfect timing
Michael Carrick’s men will play Champions League football next season, after jumping up twelve Premier League table positions between the 2024/25 and 2025/26 campaigns.
Manchester United, who appointed Carrick as permanent manager in late May, are preparing for a significant summer rebuild across all areas of the pitch.
The Red Devils, now close to securing the replacement for veteran midfielder Casemiro, have received a timely boost in their Serie A star transfer pursuit.
Ederson to Manchester United meeting set
The Atalanta midfielder, fellow countryman to Casemiro, was revealed last week by transfer expert Fabrizio Romano to be Manchester United’s first signing of the summer.
According to a report from ESPN Brazil’s SportsCenter and Brazilian transfer expert Jorge Nicola, a meeting has been scheduled for yesterday to finalise the deal.