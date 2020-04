A Copa de 1966 foi combinada... e outras 26 teorias da conspiração malucas sobre futebol

Enquanto os Sex Pistols enchiam maio de 1977 com conspirações para derrubar um certo “regime fascista”, os fãs do Sunderland dirigiam sua ira contra o então gerente executivo do Coventry City, Jimmy Hill.

Com os Black Cats (apelido do Sunderland), os Sky Blues (apelido do Coventry City) e o Bristol City brigando para não cair para a segunda divisão no último dia da temporada, os últimos dois times se enfrentaram no estádio Highfield Road, casa do Coventry City, em um jogo que foi atrasado em 15 minutos, a mando de Hill, por conta de um “congestionamento de gente”.



Assim que o apito final decretou a derrota do Sunderland por 2 a 0 para o Everton, o que significava que o empate de 2 a 2 entre o Coventry e o Bristol salvaria os dois, o resultado do outro jogo foi imediatamente anunciado pelos alto-falantes. Imagine 22 jogadores aliviados enrolando durante 15 minutos com a bola em campo...