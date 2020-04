Bayern, Dortmund discover Pokal opponents

Pep Guardiola's side succesfully defended the cup with victory over Borussia Dortmund in May and will open their campaign for an 18th Pokal crown against Ralf Loose's men.

Loose is an ex-Borussia Dortmund player and his former employers will start their Pokal run against 3. Liga outfit Stuttgart Kickers.

The surprise package in the most recent Pokal, Kaiserslautern, begin with a trip to Wehen Wiesbaden of the third tier while fellow semi-finalists Wolfsburg make the trip to SV Darmstadt.

Four-time runners-up Duisburg host 2007 winners and recently-relegated Nuremberg, and Roger Schmidt's first Pokal campaign with Bayer Leverkusen starts with a trip to amateur side Alemannia Waldalgesheim.

Draw in full:

Homburg v Borussia Monchengladbach

Chemnitzer v Mainz

Optik Rathenow v St. Pauli

Eintracht Trier v Freiburg

SW Rehden v Aalen

Preussen Munster v Bayern Munich

Bremer v Eintracht Braunschweig

Holstein Kiel v 1860 Munchen

Bochum v VfB Stuttgart

Duisburg v Nuremberg

Viktoria Koln v Hertha Berlin

Stuttgarter Kickers v Borussia Dortmund

Alemannia Waldalgesheim v Bayer Leverkusen

Dynamo Dresden v Schalke

Magdeburg v Augsburg

Illertissen v Werder Bremen

Sieger Viktoria/Tasmania Berlin v Eintracht Frankfurt

RB Leipzig v Paderborn

Sportfreunde Siegen v FSV Frankfurt

Wehen Wiesbaden v Kaiserslautern

Darmstadt v Wolfsburg

Kickers Wurzburg v Fortuna Dusseldorf

Carl Zeiss Jena v Erzgebirge Aue

Paloma v Hoffenheim

Waldkirch v Greuther Furth

Braunschweig v Cologne

Energie Cottbus v Hamburg

Neubrandenburg v Karlsruher

Arminia Bielefeld v Sandhausen

Astoria Walldorf v Hannover

Heidenheim v Union Berlin

Kickers Offenbach v Ingolstadt