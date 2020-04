Gothenburg handed Fola Esch qualifying test

The Swedish outfit, who won the competition - then named the UEFA Cup - in 1982 and 1987, come up against the side from Luxembourg in the first round of qualifying.

Awaiting the winners of the two-legged tie, to be played on July 3 and 10, will be Gyori ETO of Hungary.

Aberdeen, UEFA Cup Winners' Cup champions in 1983, have been drawn against Latvia's Daugava Riga in the first round, and will face a tricky tie against Eredivisie outfit Groningen should they progress to the second stage.

College Europa make history by becoming the first Gibraltarian side to take part in the competition, and have been paired with Liechenstein's cup winners Vaduz.

Elsewhere, Rosenborg of Norway come up against Jelgava, and Ferencvaros have been drawn to face Sliema Wanderers.

In the second round, Turkish Super Lig outfit Bursaspor will take on either Turnovo or Chikhura Sachkere, while Motherwell will go head to head with Stjarnan or Bangor City of Wales.

UEFA Europa League qualifying draw in full:

First round (July 3 and 10):

Sioni Bolnisi v Flamurtari

Tiraspol v Inter Baki PIK

Hibernians v Spartak Trnava

Sant Julia v Cukaricki

Koper v Celik Niksic

Turnovo v Chikhura Sachkhere

FC Shirak v Shakhter Karagandy

Qabala v Siroki Brijeg

Diosgyori v Birkirkara

Vaduz v College Europa

Veris v Litex Lovech

Santa Coloma v Metalurg Skopje

Kairat Almaty v Kukesi

Folgore Falciano v Buducnost Podgorica

Split v Mika

Botev Plovdiv v Libertas

Lovcen v Zeljeznicar

Shkendija v Zimbru Chisinau

Sliema Wanderers v Ferencvaros

Pyunik v Astana

Rudar Velenje v Laci

Differdange v Atlantas

Vaasa v Brommapojkarna

Torshavn v Linfield

Fram Reykjavik v Nomme Kalju

Rosenborg v Jelgava

Derry City v Aberystwyth Town

Aberdeen v Daugava Riga

Tartu FC Santos v Tromso

Crusaders v Ekranas

Stjarnan v Bangor City

Jeunesse Esch v Dundalk

Myllykosken Pallo v Fuglafjordur

Hafnarfjordur v Glenavon

Sillamae Kalev v Honko Espoo

Banga v Sligo Rovers

Vikingur v Daugava Daugavpils

Gothenburg v Fola Esch

Haugesund v Broughton

Second round (July 17 and 24):

Gyori ETO v Gothenburg/Fola Esch

Molde v Gorica

Lovcen/Zeljeznicar v Santa Coloma/Metalurg Skopje

Fram Reykjavik/Nomme Kalju v Lech Poznan

Dinamo Minsk v Myllykosken Pallo/Fuglafjordur

Neman Grodno v Hafnarfjordur/Glenavon

Hapoel Beer Sheva v Split/Mika

Slovan Liberec v Kosice

Víkingur/Daugava Daugavpils v Tartu FC Santos/Tromso

Petrolul Ploiesti v Sioni Bolnisi/Flamurtari

Sant Julia/Cukaricki v Grodig

Cluj v Jagodina

Motherwell v Stjarnan/Bangor City

Hibernians/Spartak Trnava v Zestafoni

Crusaders/Ekranas v Vaasa/Brommapojkarna

Aberdeen/Daugava Riga v Groningen

Bursaspor v Turnovo/Chikhura Sachkhere

Neftci v Koper/Celik Niksic

Torshavn/Linfield v Solna

Rijeka v Sliema Wanderers/Ferencvaros

Folgore Falciano/Buducnost Podgorica v Omonia

Mlada Boleslav v Qabala/Siroki Brijeg

Luzern v Saint Johnstone

Rudar Velenje/Laci v Zorya Luhansk

Rosenborg/Jelgava v Banga/Sligo Rovers

Differdange/Atlantas v Shirak/Shakhter Karagandy

Sarajevo v Haugesund/Broughton

Zulte Waregem v Zawisza Bydgoszcz

Sillamae Kalev/Honko Espoo v Krasnodar

CSKA Sofia v Shkendija/Zimbru Chisinau

Derry City/Aberystwyth Town v Shakhtyor Soligorsk

Ruch Chorzow v Vaduz/College Europa

Hapoel Tel-Aviv v Pyunik/Astana

Trencin v Vojvodina

Veris Chisinau/Litex Lovech v Diosgyori/Birkirkara

Botev Plovdiv/Libertas v St Polten

Asteras Tripolis v RoPS Rovaniemi

Hajduk Split v Jeunesse Esch/Dundalk

Kairat Almaty/Kukesi v Esbjerg

Elfsborg v Tiraspol/Inter Baki