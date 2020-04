História da malandragem no futebol: 20 momentos sujos pelo mundo

Essa talvez tenha sido a invasão de campo mais sem sentido de todos os tempos. Faltando dois minutos para o fim do tempo regulamentar, e com o seu time perdendo para Tottenham por 4-2 nas quartas de final da Copa da Inglaterra de 1993, noMaine Road, cerca de 400 fãs do Manchester City entraram no campo da partida e – bizarramente – incitaram os fãs do Spurs, que estavam cantando alegremente sobre ir para a final no Wembley.

Os fãs do Sky Blues acharam que, fazendo isso,elesfariam com que a partida fosse interrompida e ganhariam outra chance para o seu time contra o Tottenham. Apesar do árbitro ter suspendido o jogo por 12 minutos, o resultado permaneceu e o presidente do City, Peter Swales, descreveu os fãs que invadiram o gramado como “totais idiotas”.