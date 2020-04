Queiroz names 28-man Iran training squad

The majority of the players are based in Iran, with 10 coming from international leagues - including goalkeeper Daniel Davari (Eintracht Braunschweig) and midfielder Ashkan Dejagah (Fulham).

Iran will take on Belarus and Montenegro in friendlies in the camp, after more than two months without a competitive international.

Other internationally based players named include captain and midfielder Javad Nekounam (Kuwait SC), Masoud Shojaei (UD Las Palmas), Alireza JKahanbakhsh (NEC Nijmegen), Reza Ghoochannejhad (Charlton Athletic), Sardar Azmoun (Rubin Kazan), Alireza Haghighi (Sporting Covilha), Steven Beitashour (Vancouver Whitecaps) and Pejman Montazeri (Umm Salal).

Azmoun is rumoured to be a transfer target of Premier League giants Arsenal, with the teenager impressing in the Russian Premier League this campaign with three goals from 13 appearances.

Squad in full:

Goalkeepers: Daniel Davari (Eintracht Braunschweig), Alireza Haghighi (Sporting Covilha), Rahman Ahmadi (Sepahan Esfahan), Sosha Makani (Foolad Khuzestan)

Defenders: Khosro Heydari (Esteghlal Tehran), Hossein Mahini (Persepolis Tehran), Steven Beitashour (Vancouver Whitecaps), Pejman Montazeri (Umm Salal), Jalal Hosseini (Persepolis Tehran), Amir-Hossein Sadeghi (Esteghlal Tehran), Mohammad-Reza Khanzadeh (Zob Ahan Esfahan), Ahmad Alenemeh (Naft Tehran), Hashem Beikzadeh (Esteghlal Tehran), Ehsan Hajsafi (Sepahan Esfahan), Mehrdad Pooladi (Persepolis Tehran)

Midfielders: Javad Nekounam (Kuwait SC), Andranik Teymourian (Esteghlal Tehran), Reza Haghighi (Persepolis Tehran), Ghasem Hadadifar (Zob Ahan Esfahan), Bakhtiar Rahmani (Foolad Khuzestan), Ashkan Dejagah (Fulham FC), Masoud Shojaei (UD Las Palmas), Alireza Jahanbakhsh (NEC Nijmegen), Mohammad-Reza Khalatbari (Persepolis Tehran)

Forwards: Mehdi Sharifi (Sepahan Esfahan), Reza Ghoochannejhad (Charlton Athletic), Karim Ansarifard (Tractor Sazi Tabriz), Sardar Azmoun (Rubin Kazan)