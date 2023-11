Football Manager 2024 bargains: 360 FM24 signings you NEED to make

Football Manager 2024 bargains are useful to any manager – because FM24 doesn't come with an endless pile of money.

GET 22% OFF FOOTBALL MANAGER 2024 If you're looking for a discount on FM24, there's a discount on preorder at Fanatical – by shopping via FFT, you can save an extra 5% off the game – making it 22% off overall. That reduces the final price to just £35.05, down from £44.99. When you head to the checkout, make sure to use the additional discount code 442FM24 to get the extra 5% off Football Manager 2024.

Well luckily for you, we've rounded up the best players that you need in your life that won't cost a bomb. These are the superstars who are modestly rated within the game in terms of transfer fee and wages, so you can go out and add them to your team. We also have lists for wonderkids and free agents worth checking out, too.

These are our picks for your save in FM24…

Goalkeepers

Jack Butland is available for a fair fee (Image credit: Getty)

Goalkeepers can be expensive these days – but these guys need not be. If you're looking for a backup option, these are your best shots at bringing in a low-cost custodian.

Swipe to scroll horizontally Goalkeepers Player Age Club Nationality Position/s Andriy Lunin 23 Real Madrid Ukraine GK Tim Ronning 23 Elfsborg Sweden GK Ruben Blanco 26 Olympique Marseille Spain GK Diego Altube 22 Albacete Spain GK Dominik Greif 25 Mallorca Slovakia GK Anthony Patterson 22 Sunderland England GK Jack Butland 29 Rangers England GK Freddie Woodman 25 Preston North End England GK Nico Mantl 22 Red Bull Salzburg Germany GK Javier Belman 23 Fuenlabrada Spain GK Ivo Grbic 26 Atletico Madrid Croatia GK Finn Dahmen 24 Augsburg Germany GK Sebastian Jurado 24 Cruz Azul Mexico GK Marek Rodak 25 Fulham Slovakia GK Etienne Green 21 Saint-Etienne England GK Matheus Cunha 21 Flamengo Brazil GK Alvaro Fernandez 24 Huesca Spain GK Ivor Pandur 22 Fortuna Sittard Croatia GK Nediljko Labrovic 22 Rijeka Croatia GK Alessandro Plizzari 22 Pescara Italy GK Ondrej Kolar 27 Slavia Prague Czechia GK Nathan Baxter 23 Bolton Wanderers England GK Christian Fruchtl 22 FK Austria Vienna Germany GK Loris Karius 29 Newcastle Germany GK Marcel Lotka 21 Borussia Dortmund Germany GK Marco Sportiello 30 AC Milan Italy GK Wladimiro Falcone 27 Salento Italy GK Antonio Sivera 25 Alaves Spain GK Dani Cardenas 25 Rayo Vallecano Spain GK Juan Soriano 24 Tenerife Spain GK Pontus Dahlberg 23 Goteborg Sweden GK Dmytro Riznyk 23 Shakhtar Donetsk Ukraine GK Moises Ramirez 21 Independiente del Valle Ecuador GK Yahia Fofana 21 Angers Ivory Coast GK Luis Malagon 25 America Mexico GK Stole Dimitrievski 28 Rayo Vallecano North Macedonia GK Matvey Safonov 23 Krasnodar Russia GK Maarten Paes 24 Dallas Netherlands GK Carlos Coronel 25 New York Red Bulls Paraguay GK Dani Martin 24 Andorra Spain GK

Right-backs

Alvaro Sanz is an affordable right-back in the game (Image credit: Álex Cámara/NurPhoto via Getty Images)

Full-back cover can be some of the most valuable in Football Manager, given these players tend to be extremely versatile. Getting a specialist at right-back can be vital for your squad depth.

Swipe to scroll horizontally Right-backs Player Age Club Nationality Position/s Valentin Gendrey 22 Salento France D (R) Flavius Daniliuc 21 Salernitana Austria D (RC) Alvaro Sanz 21 Mirandes Spain D/WB (R), DM, M (RC) Erick Aguirre 25 Monterrey Mexico D (RL), DM Vladimir Lorona 23 Tigres Mexico D (R) Ander Capa 30 Levante Spain D/WB/AM (R) Santiago Arias 30 Cincinnati Colombia D/WB (R) Kilian Fischer 21 Wolfsburg Germany D/WB (RL) Jesus Gallardo 27 Monterrey Mexico D/WB/AM (L) Hans Hateboer 28 Atalanta Netherlands D/WB/M (R) Mert Muldur 23 Fenerbahce Turkey D/WB (R) Costinha 22 Rio Ave Portugal D/WB (R) Ínigo Lekue 29 Athletic Club Spain D/WB (RL), AM (R) Oscar Gil 24 Espanyol Spain D/WB (R) Sergi Palencia 26 Los Angeles FC Spain D/WB (RL) Silvan Widmer 29 Mainz 05 Switzerland D (RC) Shaq Moore 25 Nashville United States D/WB/M (R) Alexander Scholz 29 Urawa Red Diamonds Denmark D (RC) Akram Tawfik 24 Al-Ahly Egypt D/WB (R), DM Alidu Seidu 22 Clermont Ghana D (RLC) Reeve Frosler 24 Kaizer Chiefs South Africa D/WB (RL), M (R) Miguelon 26 Eldense Spain D/WB (R) Edvin Kurtulus 22 Hammarby IF Sweden D (RC) Ladislav Krejci 30 Hradec Kralove Czechia D/WB/AM (L) Robert Skov 26 Hoffenheim Denmark WB (RL), AM (R) Nadir Zortea 23 Atalanta Italy D/WB/M (R) Enrico Delprato 22 Parma Italy D (RC), M (R) Emil Breivik 22 Molde Norway D (R), DM Michal Karbownik 21 Hertha Berlin Poland D/WB (RL), DM Ricard Sanchez 22 Granada Spain D/WB/M (R)

Centre-backs

Krystian Bielik is one option at centre-back who won't break the bank (Image credit: Lars Baron/Getty Images)

Centre-back cover is important for your FM squad, since these tend to be some of the most irreplaceable players. It's simple maths: you tend to play with more centre-backs in a starting XI than centre-forwards, so getting good quality depth is key.

Swipe to scroll horizontally Centre-backs Player Age Club Nationality Position/s Krystian Bielik 24 Birmingham City Poland D (C), DM John Brooks 29 Hoffenheim United States D (C) Omar Alderete 25 Getafe Paraguay D (C) Harry Darling 22 Swansea City England D (C) Maximilian Bauer 22 Augsburg Germany D (C) Matteo Lovato 22 Salernitana Italy D (C) David Carmo 22 Porto Portugal D (C), DM Scott McKenna 25 Nottingham Forest Scotland D (C) Axel Tuanzebe 24 Ipswich Town England D (C) Christoph Klarer 22 Darmstadt Austria D (C) Leo Duarte 25 Istanbul Basaksehir Brazil D (C) Guillermo Maripan 28 Monaco Chile D (C) Lars Lukas Mai 22 Lugano Germany D (C) Mohamed Abdelmonem 23 Al-Ahly Egypt D (C) Jean Hugonet 22 Magdeburg France D (C), DM Wesley Hoedt 28 Watford Netherlands D (C) Renato Tapia 26 Celta Vigo Peru D (C), DM Rodri Tarin 26 Oviedo Spain D (C) Sergi Gomez 30 Espanyol Spain D (C) Dael Fry 24 Middlesbrough England D (C) Paul Jaeckel 23 Union Berlin Germany D (C), DM Luis Zarate 22 Olimpia Paraguay D (C) Denis Vavro 26 Copenhagen Slovakia D (C) Chumi 23 Almeria Spain D (C) Manu Silva 21 Vitoria Portugal D (C), DM David Costas 27 Oviedo Spain D (C) Santiago Nunez 22 Estudiantes de La Plata Argentina D (C) Kevin Wimmer 29 Slovan Bratislava Austria D (C) Martin Erlic 24 Sassuolo Croatia D (C) Yves Dabila 25 Paris FC Ivory Coast D (C), DM Ben Wilmot 22 Stoke City England D (C) Dimitris Nikolaou 23 Spezia Greece D (C) Jake O'Brien 21 Olympique Lyonnais Ireland D (C) Alberto Dossena 23 Cagliari Italy D (C) Israel Reyes 22 America Mexico D (C), DM Jeffrey Bruma 30 RKC Waalwijk Netherlands D (C) Javi Sanchez 25 Valladolid Spain D (C) Nicolas Vouilloz 21 Servette Switzerland D (C) Sebastian Caceres 22 America Uruguay D (C) Erick Cabaco 27 Estoril Praia Uruguay D (C)

Left-backs

Aihen Munoz is a handy full-back at Real Sociedad (Image credit: Ion Alcoba/Quality Sport Images/Getty Images)

Left-back is one of the most specialist positions on a football pitch. If you need a spare, these lads won't cost too much – and plenty of them can double up in other positions.

Swipe to scroll horizontally Left-backs Player Age Club Nationality Position/s Aihen Munoz 24 Real Sociedad Spain D/WB (L) Jordan Zemura 22 Udinese Zimbabwe D/WB (L) Nicolas Diaz 23 Tijuana Chile D (LC) Domagoj Bradaric 22 Salernitana Croatia D/WB (L) Toni Lato 24 Mallorca Spain D/WB (L) Filipe Relvas 22 Portimonense Portugal D (LC) Josh Tymon 23 Swansea City England D/WB (L) Giacomo Quagliata 22 Cremonese Italy D/WB/M (L) Dani Tasende 22 Villarreal Spain D/WB (L) Bruno Martins Indi 30 AZ Netherlands D (LC) Gaston Alvarez 22 Getafe Uruguay D (LC) Ahmed Aboul Fotouh 24 Zamalek Egypt D/WB (L) Leonardo Lelo 22 Casa Pia Portugal D/WB/M (L) Osvaldo Rodriguez 25 Leon Mexico D (L) Kenedy 26 Real Valladolid Brazil WB (L), AM (RL) Jesus Angulo 24 Tigres Mexico D (LC) Nicolas Meriano 21 Belgrano Argentina D (LC) Sebastian Vegas 25 Monterrey Chile D (LC) Paulinho 27 Midtjylland Brazil D/WB/M (L) Miguel Trauco 29 San Jose Earthquakes Peru D/WB (L) Sergi Cardona 23 Las Palmas Spain D/WB/M (L) Rogerio 24 Wolfsburg Brazil D/WB/M (L) Niccolo Corrado 22 Ternana Italy D/WB/M (L) Marco Friedl 24 Werder Bremen Austria D (LC) Baba Rahman 28 PAOK Ghana D/WB (L) Claudio Bravo 25 Portland Timbers Argentina D/WB (L) Emanuele Valeri 23 Cremonese Italy D/WB/M (L)

Defensive midfielders

Tiemoue Bakayoko is available for a decent price this season (Image credit: Pier Marco Tacca/AC Milan via Getty Images)

There are plenty of cheaper DMs on FM24 well known to fans of the game. The likes of Andres Cubas, Matias Kranevitter and Thiago Maia are all former wonderkids – who can still add to a squad.

Swipe to scroll horizontally Defensive midfielders Player Age Club Nationality Position/s Adrian Bernabe 21 Parma Spain DM Simon Sohm 21 Parma Switzerland DM Lucas Torro 27 Atletico Pamplona Spain DM Jeong Ho-Yeon 21 Gwangju South Korea DM Ron Schallenberg 23 Schalke 04 Germany DM Matheus Henrique 24 Sassuolo Brazil DM Federico Navarro 22 Chicago Fire Argentina DM Tonny Vilhena 27 Panathinaikos Netherlands DM Alberto Del Moral 21 Villarreal Spain DM Jonathan Gonzalez 23 Monterrey Mexico DM Franck Kanoute 23 Partizan Senegal DM Ludovit Reis 22 Hamburg Netherlands DM Thiago Maia 25 Flamengo Brazil DM Santiago Naveda 21 America Mexico DM Pere Pons 29 AEK Larnakas Spain DM Richard Sanchez 26 America Paraguay DM Max Ebong 22 Astana Belarus DM Gonzalo Escalante 29 Cadiz Argentina DM Nemanja Radoja 29 Sporting Kansas City Serbia DM Pape Gueye 23 Olympique Marseille Senegal DM Tomas Handel 21 Vitoria Portugal DM Tiemoue Bakayoko 27 FC Lorient France DM Andres Cubas 26 Vancouver Whitecaps Paraguay DM Hernani 28 Parma Brazil DM Aliou Dieng 24 Al-Ahly Mali DM Alfred Duncan 29 Fiorentina Ghana DM Tomas Belmonte 24 Deportivo Toluca Argentina DM Matias Kranevitter 29 River Plate Argentina DM Patrick de Paula 22 Botafogo Brazil DM Ylber Ramadani 26 Salento Albania DM

Central midfielders

Brentford operate with a 'moneyball' model – but even they won't ask too much for Frank Onyeka (Image credit: Tim Nwachukwu/Getty Images)

With central midfielders coming in all shapes and sizes, tactically speaking, picking the right ones for your system is key. These players are all a mix of attacking and defensive CMs – so be sure to scout before bringing one in.

Swipe to scroll horizontally Central midfielders Player Age Club Nationality Position/s Cameron Brannagan 26 Oxford United England M (C), DM, AM (C) Hampus Finndell 22 Djurgardens Sweden M (C), DM, AM (C) Frank Onyeka 24 Brentford Nigeria M (C), DM Max Bird 21 Derby England M (C), DM, AM (C) Bruno Jordao 23 Wolverhampton Wanderers Portugal M (C), DM, AM (C) Carlos Dotor 21 Celta Vigo Spain M (C) Edu Exposito 25 Espanyol Spain M (C) Romario Baro 22 Porto Portugal M (C) Emam Ashour 24 Al-Ahly Egypt M (C), DM, AM (LC) Jandro Orellana 21 Andorra Spain M (C), DM Guga 24 Rio Ave Portugal M (C), DM Alan Rodriguez 22 Argentinos Jrs. Uruguay M (C), DM, AM (RC) Ramiro 29 Cruzeiro Brazil M (C), DM, AM (RC) Nathaniel Chalobah 27 West Bromwich Albion England M (C), DM Hans Nicolussi Caviglia 22 Juventus Italy M (C), DM, M (RC) Raul Guti 25 Elche Spain M (C), DM, M (RC) Lasse Vigen 27 ADO Den Haag Denmark M (C) Fredrik Midtsjo 28 Pendikspor Norway M (C), DM Teboho Mokoena 25 Sundowns South Africa M (C) Gabriel Neves 24 Sao Paulo Uruguay M (C), DM Yannik Engelhardt 21 Dusseldorf Germany M (C), DM Yannik Keitel 22 Freiburg Germany M (C), DM Valentin Eysseric 30 Fatih Karagumruk France M (C) Abdou Harroui 24 Frosinone Morocco M (C), DM Alfonso Gonzalez 28 Monterrey Mexico M (LC) Juninho Bacuna 24 Birmingham City Curacao M (RC) Gonzalo Villar 24 Granada Spain M (C), DM Rodrigo Villagra 21 Talleres Argentina M (C), DM Joan Jordan 28 Sevilla Spain M (C), DM Daniel Braganca 23 Sporting Portugal M (C), DM Ben Pearson 27 Stoke City England M (C), DM Jose Gragera 22 Espanyol Spain M (C), DM Stiven Vega 24 Millonarios Colombia M (C), DM Michel Ndary Adopo 21 Atalanta France M (C), DM

Attacking midfielders

Even Pep Guardiola wouldn't look a gift horse like Nathan Redmond in the mouth, surely? (Image credit: Getty Images)

Attacking midfielders tend to be the most exciting players in Football Manager. Our picks for bargains in this position this year are game-changers at smaller sides.

Swipe to scroll horizontally Attacking midfielders Player Age Club Nationality Position/s Nathan Redmond 28 Burnley England AM (RLC) Andre Franco 24 Porto Portugal AM (RLC) Luca De La Torre 24 Celta Vigo United States AM (RLC) Kieran Dowell 24 Rangers England AM (RLC) Halil Dervisoglu 22 Galatasaray Turkey AM (RLC), F (C) Jakub Jankto 26 Cagliari Czechia AM (RLC) Albert Gronbaek 21 Bodo/Glimt Denmark AM (RLC) Bradley Dack 28 Sunderland England AM (C) Emanuel Vignato 21 Pisa Italy AM (RLC) Mohamed Elyounoussi 27 Copenhagen Norway AM (RLC) Luan 29 Gremio Brazil AM (RLC), F (C) Unai Lopez 26 Rayo Vallecano Spain AM (C) Emre Mor 24 Fenerbahce Turkey AM (RLC) Gonzalo Martinez 29 River Plate Argentina AM (RLC) Hernan Lopez Munoz 21 Godoy Cruz Argentina AM (RLC) Sebastian Cordova 25 Tigres Mexico AM (RLC) Pedro de la Vega 21 Lanus Argentina AM (RLC) Nahuel Bustos 24 Talleres Argentina AM (RLC), F (C) Bernard 29 Panathinaikos Brazil AM (RLC) Dominik Yankov 21 Ludogorets Bulgaria AM (RLC) Olivier Ntcham 26 Samsunspor Cameroon AM (C) Edwin Cardona 29 America de Cali Colombia AM (C) Benjamin Rollheiser 22 Estudiantes de La Plata Argentina AM (RLC) Shoya Nakajima 27 Urawa Red Diamonds Japan AM (RLC) Jarlan Barrera 26 Atletico Nacional Colombia AM (RLC) Sonny Kittel 29 Rakow Czestochowa Germany AM (RLC) Gianluca Gaetano 22 Parthenope Italy AM (RLC) Lee Jae-Sung 29 Mainz 05 South Korea AM (C) Nuno Santos 23 Vitoria Portugal AM (RLC) Martin Rodriguez 27 DC United Chile AM (RLC) Hakon Evjen 22 Brondby Norway AM (RLC) Alexis Claude-Maurice 24 Nice France AM (RLC) Fran Villalba 24 Sporting Gijon Spain AM (RLC) Carlo Adriano 21 Villarreal Spain AM (C) Alejandro Zendejas 24 America United States AM (RLC) Nico Lopez 28 Leon Uruguay AM (RLC), F (C) Ricardo Centurion 29 Velez Sarsfield Argentina AM (RLC) Ramadan Sobhi 25 Pyramids Egypt AM (RLC) Telmo Arcanjo 21 Vitoria Cape Verde AM (RLC) Martin Ojeda 23 Orlando City Argentina AM (RLC) Eylon Almog 23 Hapoel Be'er-Sheva Israel AM (RLC), F (C) Oscar Melendo 24 Granada Spain AM (C) Santiago Moreno 22 Portland Timbers Colombia AM (RLC) David Tijanic 24 Goztepe Slovenia AM (C) Patrick Roberts 25 Sunderland England AM (RLC) Ivan Sanchez 29 Valladolid Spain AM (RLC) Callum Robinson 27 Cardiff City Ireland AM (RLC), F (C) Paulinho 28 Shanghai Port Brazil AM (RLC) Diego Valdes 28 America Chile AM (C) Shinta Appelkamp 21 Dusseldorf Germany AM (RLC) Chiquinho 26 Benfica Portugal AM (C) Simone Verdi 29 Como Italy AM (RLC), F (C) Carlos Rodriguez 25 Cruz Azul Mexico AM (C) Domingos Quina 22 Udinese Portugal AM (RLC) Dany Mota 24 Brianza Portugal AM (RLC), F (C) Tomas Pozzo 21 Independiente Argentina AM (RLC) Percy Tau 28 Al-Ahly South Africa AM (RLC), F (C) Jose Pozo 26 Rayo Vallecano Spain AM (RLC), F (C) Oguzhan Ozyakup 29 Fortuna Sittard Turkey AM (C) Emerson Hyndman 26 Memphis United States AM (C) Manu Garcia 24 Aris Spain AM (C) Juergen Elitim 22 Legia Warsaw Colombia AM (C) Nicolas de la Cruz 25 River Plate Uruguay AM (RLC) Yeison Guzman 24 Deportes Tolima Colombia AM (RLC) Casper Tengstedt 22 Benfica Denmark AM (RLC), F (C) Zaydou Youssouf 23 Famalicao France AM (C) Derlis Gonzalez 28 Olimpia Paraguay AM (RLC), F (C) Afonso Sousa 22 Lech Poznan Portugal AM (C) Pedro Diaz 24 Bordeaux Spain AM (C) Siphesihle Ndlovu 25 SuperSport Utd South Africa AM (RLC)

Right-wingers

Former Manchester United star Adnan Januzaj is available at a good price these days (Image credit: David Hagemann / Photonews via Getty Images)

The right-wingers currently available for good fees in FM24 are a real mix – but with the likes of Tyrese Campbell, Florian Thauvin and Juan Fernando Quintero around, there are top deals to be made for lower-Premier League sides.

Swipe to scroll horizontally Right-wingers Player Age Club Nationality Position/s Tyrese Campbell 22 Stoke City England AM (R), ST Adnan Januzaj 27 Sevilla Belgium AM (RL) Julian Quinones 25 America Colombia AM (R), ST Juan Fernando Quintero 29 Racing Club Colombia AM (RC) Florian Thauvin 29 Udinese France AM (RC), ST Kanya Fujimoto 23 Gil Vicente Japan AM (RC) Yusuf Yazici 25 Lille Turkey AM (RC) Hamza Rafia 23 Salento Tunisia AM (RC) Grady Diangana 24 West Bromwich Albion England AM (RL) Helder Costa 28 Leeds United Angola AM (RL) Luquinha 21 Portimonense Brazil AM (RC) Pione Sisto 27 Alanyaspor Denmark AM (RL) Anwar El Ghazi 27 Mainz 05 Netherlands AM (RL) Nikita Iosifov 21 Mirandes Russia AM (RL) Juanpi 28 Panetolikos Venezuela AM (RC) Trezeguet 27 Trabzonspor Egypt AM (RL) Javi Ontiveros 24 Villarreal Spain AM (RL) Kike Barja 25 Atletico Pamplona Spain AM (RL) Cristian Espinoza 27 San Jose Earthquakes Argentina AM (RL) Giuseppe Caso 23 Frosinone Italy AM (RL) Ibrahima N'Diaye 24 Zamalek Senegal AM (RL)

Left-wingers

Former Crystal Palace midfielder Max Meyer is still only 26 – and won't be expensive (Image credit: VANDERLEI ALMEIDA/AFP via Getty Images)

While most forwards and attacking midfielders can play across the frontline – blame No.10s dying out and forcing the creative types to adapt to other positions – these are the players who are best in left-wing roles.