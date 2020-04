Classificadas! As 50 melhores camisas de futebol… da HISTÓRIA

Infelizmente, a resposta não é “qualquer uma que não a camisa do Norwich de 1992 a 1994”. Ela é o que parece? Quem a vestiu? Que títulos foram vencidos com ela? Ela te faz sorrir? Mareja seus olhos? Bem, é tudo isso e talvez nada disso. Camisas de futebol são entidades completamente subjetivas, muito difíceis de avaliar. Mesmo assim, ainda podemos concordar sobre muitas das belezas que existem por aí.

No livro “The Football Shirts Book” (“O Livro das Camisas de Futebol”, sem tradução no Brasil), Neal Heard se dispõe a celebrar mais do que o mero design. “Acho que é mais sobre compartilhar memórias com as pessoas”, ele diz. “Gosto do fato de que, em todo o planeta, você pode vestir uma camisa e ser parado por alguém que te fará a pergunta imortal: ‘Onde você a conseguiu?’.”