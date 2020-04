Os piores uniformes da temporada européia de 2017/18

“Os jogadores não gostam do uniforme cinza,” Alex Ferguson disse depois da derrota do Manchester United para o Southampton em 1996, um jogo em que os visitantes trocaram as camisas no intervalo. “Os jogadores não conseguiam se diferenciar. Eles disseram que era difícil ver seus companheiros de longe quando levantavam a cabeça.”

Uma moeda para saber o que o escocês pensa do atual terceiro uniforme do United, então. Vendido como prata ao invés de cinza, é bem feio de qualquer forma; os tons mais escuros na gola e mangas não adicionam nada, enquanto a inclusão das silhuetas de Denis Law, George Best e Sir Bobby Charlton é bem-intencionada, também é mal feita. O Southampton já deve estar molhando os lábios - alguém vá buscar Le Tissier.