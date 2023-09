EA Sports FC 24 fastest players: All 100+ players with 90-rated pace, acceleration and sprint speed

EA Sports FC 24 fastest players are here, with these speed merchants necessary whatever game mode you're playing on.

Speed is measured with two stats on FC 24 – sprint speed and acceleration – adding up to one overall ability, in pace. Players who have a 90-rating for all three can be invaluable on the break and enable you to beat your man out wide. Ultimately, this is still a game in which the fastest man often has the advantage.

And these are the stars that you'll need to sign – with some of the usual suspects on the list and plenty of little-known players that you may want to look out for, should they come on the market.

EA Sports FC 24 fastest players: Who makes the cut?

Fastest players

Rafael Leao of AC Milan is one of the fastest players in EA Sports FC 24 (Image credit: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)

Swipe to scroll horizontally Who are EA Sports FC 24's fastest players? Here are the 110 players with 90-rated pace, acceleration and sprint speed in EA Sports FC 24 Player Club Position Overall Potential + Age Value / Wage Skill moves / Weak foot Work rate Foot Height / Weight Kylian Mbappe Paris Saint-Germain ST, LW 91 94 3 24 €181.5m / €230k 5 / 4 H / L R 5ft 11in / 75kg Vinicius Junior Real Madrid LW 89 94 5 22 €158.5m / €310k 5 / 4 H / H R 5ft 9in / 73kg Rafael Leao AC Milan LW, CF, ST 86 91 5 24 €102.5m / €110k 4 / 4 M / L R 6ft 2in / 81kg Ousmane Dembele Paris Saint-Germain RW, LW 86 87 1 26 €80m / €150k 5 / 5 H / M L 5ft 10in / 67kg Theo Hernandez AC Milan LB, LM 85 90 5 25 €73.5m / €91k 3 / 3 H / M L 6ft 0in / 81kg Moussa Diaby Aston Villa RM, LM 84 88 4 24 €60.5m / €105k 4 / 3 H / L L 5ft 7in / 67kg Randal Kolo Muani Paris Saint-Germain ST, RM 84 87 3 24 €58.5m / €110k 4 / 4 H / M R 6ft 1in / 73kg Achraf Hakimi Paris Saint-Germain RB, RWB 84 86 2 24 €50.5m / €90k 4 / 4 H / L R 5ft 11in / 73kg Raphinha Barcelona RW 84 85 1 26 €49.5m / €210k 4 / 4 H / H L 5ft 9in / 68kg Federico Chiesa Juventus LM, LW, RW 84 85 1 25 €50.5m / €140k 4 / 4 H / M R 5ft 8in / 70kg Luis Diaz Liverpool LW, LM 84 85 1 26 €49.5m / €165k 4 / 4 H / M R 5ft 10in / 73kg Alphonso Davies Bayern Munich LB, LM 83 88 5 22 €52m / €64k 4 / 4 H / L L 6ft 0in / 77kg Jeremie Frimpong Bayer Leverkusen RWB, RM 83 88 5 22 €52m / €58k 3 / 3 H / M R 5ft 7in / 64kg Rafa Benfica CF, RM 83 83 0 30 €35.5m / €24.5k 4 / 3 H / M R 5ft 7in / 66kg Lois Openda RB Leipzig ST 82 86 4 23 €44m / €64k 3 / 4 H / M R 5ft 9in / 79kg Ferland Mendy Real Madrid LB 82 82 0 28 €27.5m / €160k 4 / 5 H / H L 5ft 10in / 73kg Alex Balde Barcelona LB, RB 81 89 8 19 €53m / €70k 3 / 4 H / M L 5ft 8in / 69kg Inaki Williams Athletic Bilbao RM, ST 81 81 0 29 €25.5m / €37k 4 / 2 H / M R 6ft 1in / 80kg Hirving Lozano PSV RW 81 81 0 27 €27.5m / €27k 4 / 3 H / L R 5ft 8in / 70kg Adryan Zonta Bragantino LWB, LB 81 81 0 31 €18.5m / €21k 2 / 4 M / M L 5ft 7in / 68kg Karim Adeyemi Borussia Dortmund LM, RM, ST 80 87 7 21 €43m / €38k 4 / 4 H / H L 5ft 10in / 77kg Gerard Deulofeu Udinese CF, ST 80 80 0 29 €21m / €26k 4 / 4 H / M R 5ft 9in / 73kg Leonardo Spinazzola Roma LWB, LM 80 80 0 30 €18m / €63k 4 / 4 H / M R 6ft 1in / 75kg Nico Williams Athletic Bilbao RM, LM 79 85 6 20 €27.5m / €23k 4 / 5 M / M R 5ft 11in / 67kg Przemyslaw Frankowski Lens RWB, LWB 79 79 0 28 €16m / €39k 3 / 3 H / M R 5ft 8in / 70kg Alvaro Garcia Rayo Vallecano LM 79 79 0 30 €17m / €25k 3 / 3 M / H L 5ft 5in / 61kg Manuel Lazzari Lazio RB 79 79 0 29 €15.5m / €50k 3 / 3 H / M R 5ft 8in / 67kg Elye Wahi Lens ST, LM 78 88 10 20 €31m / €30.5k 4 / 4 M / M R 5ft 11in / 77kg Galeno Porto LM 78 81 3 25 €18.5m / €14.5k 4 / 3 H / H R 5ft 10in / 62kg Sheraldo Becker Union Berlin ST, RM 78 78 0 28 €14.5m / €41k 3 / 2 M / L R 5ft 10in / 77kg Wellington Sabrao Flamengo RB, LB 78 78 0 35 €4.3m / €20k 2 / 3 H / H R 5ft 6in / 66kg Jerry St. Juste Sporting CB, RB 77 80 3 26 €12m / €13k 3 / 3 H / M R 6ft 1in / 76kg Michael Al-Hilal LM, RM 77 77 0 27 €11m / €39k 4 / 3 H / L R 5ft 5in / 61kg Noah Okafor AC Milan ST, CAM 76 83 7 23 €15m / €49.5k 4 / 4 H / M R 6ft 0in / 85kg Ismaila Sarr Olympique Marseille RM, LM, RW 76 79 3 25 €10m / €33.5k 4 / 2 H / M R 6ft 0in / 76kg Zaidu Sanusi Porto LB 76 78 2 26 €8.5m / €12k 2 / 2 H / H L 5ft 11in / 71kg Adama Traore Fulham RW, RM, ST 76 76 0 27 €8m / €72k 4 / 2 H / L R 5ft 10in / 86kg Mykhailo Mudryk Chelsea LW, LM 75 85 10 22 €12.5m / €74k 4 / 4 H / M R 5ft 8in / 61kg Sekou Koita Red Bull Salzburg ST, CAM 75 83 8 23 €12.5m / €17.5k 3 / 4 H / M L 5ft 8in / 73kg Milan van Ewijk Coventry City RWB, RB 75 82 7 22 €11m / €31k 3 / 2 H / M R 5ft 8in / 70kg Krepin Diatta Monaco RM 75 80 5 24 €8.5m / €36k 4 / 4 H / M R 5ft 8in / 69kg Daniel James Fulham RM, ST, LM 75 78 3 25 €7.5m / €38k 3 / 4 H / H R 5ft 7in / 76kg Uriel Antuna Cruz Azul RM, LM, RW 75 76 1 25 €6.5m / €16k 3 / 3 M / M R 5ft 8in / 59kg Luis Advincula Boca Juniors RB, RW, RM 75 75 0 33 €2.9m / €16.5k 3 / 3 M / M R 5ft 10in / 80kg Keita Balde Espanyol, on loan from Spartak Moscow ST, LM 75 75 0 28 €6m / €12k 4 / 4 H / M R 6ft 0in / 77kg Falaye Sacko Montpellier RB, CB 75 75 0 28 €5m / €21k 3 / 3 H / M R 5ft 10in / 68kg Kamaldeen Sulemana Southampton LW, LM, ST 74 82 8 21 €9.5m / €30k 4 / 4 M / M R 5ft 8in / 70kg Saud Abdulhamid Al-Hilal RB, CDM 74 79 5 23 €6m / €25k 2 / 3 H / H R 5ft 8in / 70kg Bright Osayi-Samuel Fenerbahce RB, RM 74 77 3 25 €5m / €23.5k 3 / 3 H / M R 5ft 8in / 74kg Henry Onyekuru Al-Fayha LM 74 75 1 26 €5m / €22.5k 4 / 4 H / L R 5ft 9in / 70kg Georges-Kevin Nkoudou Damac LW, LM 74 74 0 28 €4.2m / €21.5k 3 / 3 M / L R 5ft 7in / 75kg Juan Ferney Otero Sporting Gijon RM, ST, LM 74 74 0 28 €4.2m / €10.5k 4 / 3 H / L R 5ft 10in / 70kg Gyrano Kerk Royal Antwerp, on loan from Lokomotiv Moscow RW, ST 74 74 0 27 €4.5m / €27k 3 / 2 H / M R 6ft 0in / 80kg Douglas Carvalheira Flamengo LB 74 74 0 35 €1.3m / €15.5k 2 / 2 M / M L 5ft 8in / 74kg Daizen Maeda Celtic LW, ST 74 74 0 25 €4.7m / €44.5k 2 / 4 H / H R 5ft 8in / 68kg Yira Sor Genk RM, ST 73 81 8 22 €7m / €12k 4 / 2 H / M R 5ft 10in / 67kg Um Won-sang Ulsan Hyunda RM, ST, RW 73 78 5 24 €4.6m / €8.7k 4 / 4 H / L R 5ft 8in / 63kg Meschak Elia Young Boys ST 73 76 3 25 €4.1m / €19k 3 / 4 H / M R 5ft 8in / 67kg Frank Acheampong Shenzhen ST, LW, LM 73 73 0 29 €3m / €12k 4 / 3 H / L L 5ft 6in / 70kg Carlos Mane Kayserispor LM, RW, LW 73 73 0 29 €3m / €13k 4 / 2 M / M R 5ft 8in / 63kg Andres Ibarguen Independiente Medellin LM 73 73 0 31 €2.5m / €19.5k 3 / 3 H / M R 5ft 6in / 63kg Samuel Adegbenro Viking, on loan from Beijing Guoan LW, LM, ST 73 73 0 27 €3.2m / €5.1k 4 / 4 H / M R 5ft 10in / 75kg Saviour Godwin Al-Okhdood LM 73 73 0 26 €3.3m / €17.5k 4 / 4 H / M R 5ft 6in / 63kg Pejino Las Palmas RM, LM 73 73 0 26 €3.3m / €16k 4 / 3 M / L L 5ft 9in / 67kg Kevin Schade Brentford RW, ST, LW 72 82 10 21 €5.5m / €28.5k 3 / 3 H / M R 6ft 0in / 74kg Tajon Buchanan Club Brugge RM, LM, RB 72 78 6 24 €3.7m / €14k 3 / 3 H / M R 6ft 0in / 69kg Yorbe Vertessen PSV RW, ST 72 78 6 22 €3.8m / €12k 3 / 3 M / M R 5ft 9in / 71kg Alvaro Djalo Braga LM, RM, CAM 72 78 6 23 €3.7m / €9.1k 3 / 3 H / L R 5ft 8in / 65kg Emmanuel Boateng Rio Ave ST, LM 72 73 1 27 €2.7m / €8.2k 4 / 4 H / M R 5ft 8in / 65kg Martin Boyle Hibernian RM, ST, RW 72 72 0 30 €2.3m / €6.9k 3 / 3 M / M R 5ft 7in / 63kg Igor Madinha Sao Paulo RM, CAM 72 72 0 27 €2.5m / €20.5k 3 / 3 M / M R 5ft 8in / 70kg Nicolas Kuhn Rapid Vienna RM 71 76 5 23 €2.8m / €12k 3 / 3 M / M L 5ft 9in / 69kg Francis Amuzu Anderlecht LW, RW, LM 71 75 4 23 €2.7m / €14.5k 4 / 5 H / M R 5ft 6in / 68kg Rabbi Matondo Rangers LW, ST, LM 71 73 2 22 €2.5m / €29k 3 / 3 M / L R 5ft 8in / 66kg Gerso Fernandes Incheon United LW, RW 71 71 0 32 €1.5m / €5.6k 4 / 2 H / M L 5ft 7in / 62kg Gerard Valentin Sancho Huesca RM, RW 71 71 0 29 €1.8m / €7.4k 3 / 3 H / M R 5ft 9in / 75kg Christian Bassogog Shanghai Shenhua ST, RM, RW 71 71 0 27 €2m / €11.5k 4 / 3 H / M L 5ft 8in / 72kg Joel Asoro Metz RM, ST 70 76 6 24 €2.5m / €9.2k 3 / 3 H / M R 5ft 9in / 75kg Brice Wembangomo Bodo/Glimt RB, LB 70 72 2 26 €1.8m / €4k 3 / 3 H / M R 5ft 10in / 75kg Chiedozie Ogbene Luton Town CF, RWB 70 72 2 26 €2m / €26k 3 / 4 H / L R 5ft 11in / 75kg Josh Ginnelly Swansea City ST, RM, LM 70 71 1 26 €1.9m / €17k 3 / 4 M / L R 5ft 8in / 65kg Modou Barrow Al-Ahli RM, LM 70 70 0 30 €1.5m / €10k 4 / 2 M / L L 5ft 9in / 60kg Antoine Leautey Amiens RW, RWB, RM 70 70 0 27 €1.7m / €4.8k 3 / 3 M / M R 5ft 7in / 66kg Cade Cowell San Jose Earthquakes LM, ST, RM 69 83 14 19 €3.3m / €2.4k 3 / 2 M / M R 5ft 11in / 75kg Ibrahim Sadiq AZ Alkmaar RW, ST, LW 69 77 8 23 €3.1m / €5.1k 3 / 4 H / M R 5ft 6in / 68kg Emmanuel Latte Lath Middlesbrough ST, LW, CF 69 76 7 24 €2.8m / €12.5k 3 / 3 M / M R 5ft 9in / 72kg Alfonso Trezza Arouca RM, LM, RW 69 75 6 24 €2.2m / €3.5k 3 / 2 H / M R 5ft 5in / 59kg Alex Bangura Middlesbrough LB 69 74 5 23 €2m / €10.5k 2 / 2 H / H L 6ft 0in / 68kg Alan Virginius Lille RM 68 81 13 20 €2.9m / €8.8k 3 / 3 M / M R 5ft 8in / 65kg Elvio Vera Sportivo Ameliano RM, LM 68 76 8 22 €2.7m / €4.4k 3 / 3 M / M R 5ft 4in / 59kg Brandon Thomas-Asante West Bromwich Albion ST, RM, LM 68 74 6 24 €1.9m / €12.5k 3 / 4 H / L R 5ft 10in / 83kg Muteb Al Harbi Al-Shabab LB 68 74 6 23 €1.8m / €10k 2 / 3 H / L L 5ft 9in / 60kg Mohamed Amoura Royale Union Saint Gilloise RM, ST 68 74 6 23 €1.9m / €5.7k 3 / 3 M / L L 5ft 6in / 61kg Angulo Atletico Nacional LB 68 71 3 26 €1.5m / €9.7k 3 / 2 M / M L 5ft 8in / 68kg Luis Diaz Colorado Rapids RM 68 70 2 24 €1.6m / €3.1k 3 / 3 H / M R 5ft 10in / 72kg Che Nunnely Heerenveen RM 67 72 5 24 €1.5m / €2.7k 3 / 3 M / M R 5ft 6in / 73kg Edward Chilufya Hacken RW, LW 67 72 5 23 €1.5m / €2.6k 3 / 2 H / M R 5ft 7in / 65kg Corey Blackett-Taylor Charlton Athletic LW, LWB 67 70 3 25 €1.3m / €5k 3 / 4 H / M R 5ft 6in / 67kg Emmanuel Sabbi Le Havre RW, ST 67 70 3 25 €1.3m / €6.7k 4 / 4 H / L R 5ft 10in / 70kg Ernest Poku AZ Alkmaar LW, ST, RW 66 82 16 19 €2.2m / €2.1k 3 / 4 H / M R 5ft 8in / 63kg Yaimar Medina Independiente del Valle LWB, LM, LW 66 80 14 18 €1.9m / €1.7k 3 / 2 M / M L 5ft 8in / 70kg Daniel Hakans Valerenga RW, LW, LWB 66 76 10 22 €1.9m / €1.7k 4 / 5 H / M R 5ft 10in / 70kg Adam Sorensen Bodo/Glimt LB 66 75 9 22 €1.8m / €1.8k 2 / 2 H / M L 5ft 4in / 60kg Christian Conteh Osnabruck RW, RM, ST 66 72 6 23 €1.4m / €3.8k 3 / 3 H / M R 5ft 11in / 72kg Lasso Coulibaly Nordsjaelland RW, ST 65 80 15 20 €1.7m / €3.1k 3 / 3 H / M R 5ft 9in / 70kg Isaac Atanga Aalesund LM, RM, ST 65 71 6 23 €1.1m / €1.2k 3 / 3 M / M R 5ft 8in / 65kg Arvin Appiah Rotherham United, on loan from Almeria LM, RM 64 74 10 22 €1.3m / €3.6k 3 / 4 H / M L 5ft 8in / 63kg Ricky-Jade Jones Peterborough United LM, LW, ST 63 75 12 20 €1.2m / €2.1k 3 / 3 H / H R 6ft 0in / 70kg Elias Manoel New York Red Bulls ST, LW, RW 62 73 11 21 €900k / €1.3k 3 / 3 H / M R 5ft 9in / 73kg Serge Ngoma New York Red Bulls RM, ST 58 81 23 17 €650k / €500 4 / 3 H / M R 5ft 10in / 75kg

More EA Sports FC 24 stories

With EA Sports FC 24 out, FFT has the complete guide to football's biggest game.

We have a guide to the best wonderkids, the best free agents and the best bargains available to sign in Career Mode. We also have lists of the fastest players in the game, the best passers, the best free-kick takers, the best tacklers, the best finishers – and of course, all 5-star weak foot players and all 5-star skill move players.

If you're a player of Ultimate Team, we have a full list of the 100+ stars available as Icon and Heroes cards.

Need help with attacking tips or defensive tips? We have a complete catalogue on how to do skill moves, including specific looks at stepovers, the heel-to-ball roll, the Elastico, an explosive fake shot and 'the bridge' .