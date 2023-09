EA Sports FC 24: Every 5-star weak foot player on the game

EA Sports FC 24 weak foot players can help you wherever your stars find themselves in-game.

You know how it is: someone passes to your weaker side and you have to take either a pass or a shot first time. It's a nightmare if your player isn't ambipedal enough to handle the chance. Luckily, there are plenty of superstars within FC 24 who have a 5* weak foot.

With well over 300 players in this year's game given the fated two-footed status, we've narrowed our list down to players who have a minimum potential of 70 – otherwise you'd be here all day reading it, wouldn't you?

Son Heung-min has a 5* weak foot on EA Sports FC 24 (Image credit: Getty Images)

Swipe to scroll horizontally Who are EA Sports FC 24's 5* weak foot players? Here are all 238 players with a minimum potential rating of 70 Player Club Position Overall Potential + Age Value / Wage Skill moves Work rate Foot Height / Weight Kevin De Bruyne Manchester City CM, CAM 91 91 0 32 €103m / €350k 4 H / M R 5ft 11in / 75kg Harry Kane Bayern Munich ST 90 90 0 29 €119.5m / €170k 3 H / H R 6ft 2in / 85kg Neymar Jr Al-Hilal LW 89 89 0 31 €85.5m / €115k 5 H / M R 5ft 8in / 68kg Son Heung-min Tottenham Hotspur LW 87 87 0 31 €66m / €170k 4 H / M R 6ft 0in / 78kg Khvicha Kvaratskhelia Napoli LW, RW 86 92 6 22 €109m / €93k 5 M / M R 6ft 0in / 70kg Ousmane Dembele Paris Saint-Germain RW, LW 86 87 1 26 €80m / €150k 5 H / M L 5ft 10in / 67kg Toni Kroos Real Madrid CM, CDM 86 86 0 33 €42m / €240k 3 M / M R 6ft 0in / 76kg Sergej Milinkovic-Savic Al-Hilal CM 86 86 0 28 €68m / €83k 4 H / M R 6ft 3in / 95kg Diogo Jota Liverpool CF, LW 85 87 2 26 €67.5m / €180k 4 H / H R 5ft 10in / 68kg Edin Dzeko Fenerbahce ST 83 83 0 37 €12.5m / €43k 3 H / M R 6ft 3in / 80kg Christian Eriksen Manchester United CM, CDM 83 83 0 31 €30m / €145k 4 M / M R 5ft 11in / 76kg Wissam Ben Yedder Monaco ST 83 83 0 32 €29.5m / €80k 4 H / L R 5ft 6in / 68kg Piotr Zielinski Napoli CM, CAM 83 83 0 29 €35.5m / €78k 4 M / M R 5ft 10in / 75kg Orkun Kokcu Benfica CM, CAM 82 86 4 22 €44m / €18k 3 M / M R 5ft 8in / 68kg Youri Tielemans Aston Villa CM, CDM 82 84 2 26 €37.5m / €100k 4 M / M R 5ft 9in / 72kg Ferland Mendy Real Madrid LB 82 82 0 28 €27.5m / €160k 4 H / H L 5ft 10in / 73kg Alexander Isak Newcastle United ST, LW 81 86 5 23 €39.5m / €110k 4 H / M R 6ft 3in / 77kg Jonathan David Lille ST 81 84 3 23 €35.5m / €41k 3 H / H R 5ft 8in / 70kg Henrikh Mkhitaryan Inter Milan CAM, CM 81 81 0 34 €12m / €87k 4 M / M R 5ft 9in / 75kg Brahim Diaz Real Madrid CAM, CF, RW 80 85 5 23 €32m / €125k 4 H / M R 5ft 7in / 59kg Richarlison Tottenham Hotspur ST, LW, RW 80 83 3 26 €28m / €96k 4 H / M R 6ft 0in / 71kg Matteo Darmian Inter Milan CB, RWB, RM 80 80 0 33 €10m / €74k 3 M / M R 6ft 0in / 70kg Jesus Corona Monterrey RW, LW 80 80 0 30 €20.5m / €25k 5 M / M R 5ft 8in / 66kg Teji Savanier Montpellier CAM, CM 80 80 0 31 €17.5m / €31k 4 H / M R 5ft 7in / 69kg Hany Mukhtar Nashville CF, ST, CAM 80 80 0 28 €21.5m / €13.5k 3 H / M R 5ft 8in / 71kg Ezequiel Avila Osasuna ST, RM, LM 80 80 0 29 €21m / €39.5k 3 H / H R 5ft 7in / 81kg Laure Santeiro Fluminense CAM, LM, LW 80 80 0 23 €24.5m / €24.5k 4 M / M L 5ft 7in / 63kg Giacomo Raspadori Napoli CF, ST, LW 79 86 7 23 €35.5m / €54k 4 H / L R 5ft 7in / 69kg Nico Williams Athletic Bilbao RM, LM 79 85 6 20 €27.5m / €23k 4 M / M R 5ft 11in / 67kg Alexander Bah Benfica RB 79 83 4 25 €22.5m / €14.5k 3 H / H R 6ft 0in / 76kg Ivan Perisic Tottenham Hotspur LW, LWB 79 79 0 34 €8m / €90k 4 H / M R 6ft 1in / 80kg Pedro Lazio RW, LW 79 79 0 35 €7m / €43.5k 4 H / L R 5ft 6in / 65kg Luuk de Jong PSV ST 79 79 0 32 €14m / €24k 3 L / M R 6ft 2in / 86kg Hans Vanaken Club Brugge CM, CAM 79 79 0 30 €17m / €28k 4 H / M R 6ft 4in / 80kg Moi Gomez Osasuna CM, LM, RM 79 79 0 29 €17m / €34.5k 4 M / M R 5ft 9in / 73kg Teddy Teuma Stade de Reims CM, CAM, CDM 79 79 0 29 €17m / €30.5k 3 H / M L 5ft 9in / 73kg Takehiro Tomiyasu Arsenal RB, LB 78 83 5 24 €20m / €73k 2 M / H R 6ft 2in / 84kg Nikola Vlasic Torino CF, LM, CAM 78 80 2 25 €18m / €46.5k 3 M / M R 5ft 10in / 79kg Florian Kainz Koln CAM, LM 78 78 0 30 €13.5m / €30.5k 4 H / M R 5ft 9in / 71kg Andrea Belotti Roma ST 78 78 0 29 €14m / €67k 3 H / M R 5ft 11in / 84kg Gerson Armao Internacional LB, LWB, LM 78 78 0 23 €15m / €22k 3 H / H L 6ft 1in / 73kg Nicolas Dominguez Nottingham Forest CDM, CM 77 83 6 25 €15m / €52k 3 H / H R 5ft 10in / 73kg Luka Jovic AC Milan ST 77 81 4 25 €15m / €58k 3 M / M R 5ft 11in / 85kg Manuel Riemann Bochum GK 77 77 0 34 €1.8m / €19k 1 M / M R 6ft 1in / 83kg Julian Draxler Al Ahli LW, CM 77 77 0 29 €10.5m / €75k 4 M / L R 6ft 0in / 77kg Michy Batshuayi Fenerbahce ST 77 77 0 29 €10.5m / €37.5k 4 H / M R 6ft 0in / 80kg Marko Livaja Hajduk Split CF, ST 77 77 0 29 €10.5m / €28k 4 M / L R 5ft 11in / 80kg Salem Al Dawsari Al-Hilal LM 77 77 0 31 €8.5m / €39k 4 H / H R 5ft 8in / 71kg Claudio Cointra Palmeiras CAM, CF 77 77 0 27 €11m / €28k 4 H / M L 5ft 8in / 71kg Kyogo Furuhashi Celtic ST 77 77 0 28 €11m / €58k 3 H / M R 5ft 6in / 63kg Aaron Hickey Brentford RB, RWB, LB 76 82 6 21 €11.5m / €31.5k 2 H / H R 6ft 0in / 72kg Alexander Nübel Stuttgart, on loan from Bayern Munich GK 76 80 4 26 €8m / €18k 1 M / M R 6ft 3in / 86kg Thilo Kehrer West Ham United CB, RB 76 79 3 26 €8.5m / €52k 2 M / M R 6ft 1in / 76kg Anthony Caci Mainz 05 LWB, CB, LM 76 78 2 26 €8.5m / €24.5k 3 M / M R 6ft 0in / 76kg Eric Curbelo de la Fe Las Palmas CB, RB 76 77 1 29 €7m / €19k 2 M / H R 5ft 11in / 77kg Santi Cazorla Real Oviedo CM, CAM, LM 76 76 0 38 €2.4m / €8.4k 4 H / M R 5ft 6in / 65kg Fraser Forster Tottenham Hotspur GK 76 76 0 35 €825k / €31.5k 1 M / M R 6ft 7in / 93kg Adam Lallana Brighton & Hove Albion CAM, CM, CDM 76 76 0 35 €3.1m / €48.5k 4 H / M R 5ft 10in / 73kg Mats Rits Anderlecht CM 76 76 0 29 €7.5m / €25.5k 3 H / H R 5ft 10in / 73kg Alvaro Medran Al Taawoun CM, CDM 76 76 0 29 €7.5m / €26k 3 H / L R 5ft 10in / 71kg Milton Casco River Plate RB, LB 76 76 0 35 €2.3m / €12.5k 3 H / L R 5ft 6in / 69kg Ryan Kent Fenerbahce LW, CF 76 76 0 26 €8m / €33.5k 4 H / M R 5ft 7in / 65kg Rayan Cherki Olympique Lyonnais CAM, LW, RW 75 86 11 19 €12m / €17.5k 5 H / L L 5ft 9in / 71kg Mason Greenwood Getafe, on loan from Manchester United RM, ST 75 85 10 21 €12.5m / €18.5k 4 H / M L 5ft 11in / 70kg Heorhii Sudakov Shakhtar Donetsk CAM, CM 75 85 10 20 €12.5m / €15k 3 M / M R 5ft 9in / 68kg Victor Chust Garcia Cadiz CB 75 84 9 23 €11.5m / €21k 2 L / M R 6ft 0in / 76kg Kenneth Taylor Ajax CM, CDM 75 83 8 21 €12.5m / €11k 3 M / M L 5ft 11in / 73kg Devyne Rensch Ajax RB, LB 75 83 8 20 €12m / €9.9k 3 H / M R 5ft 10in / 73kg Zakaria Aboukhlal Toulouse RM, LM 75 81 6 23 €9m / €19k 4 H / M L 5ft 10in / 73kg Anton Stach Hoffenheim CM, CDM, CF 75 81 6 24 €9m / €26.5k 2 H / H R 6ft 4in / 88kg Adem Zorgane Charleroi CM, CDM 75 81 6 23 €9m / €13k 3 H / H R 6ft 0in / 81kg Nicolas Fernandez Elche ST, LW, RW 75 76 1 27 €6.5m / €16.5k 3 H / M R 5ft 4in / 66kg Eduardo Exposito Espanyol CAM, CM, CDM 75 76 1 26 €6.5m / €11k 3 M / M R 5ft 10in / 68kg Deniz Undav Brighton & Hove Albion ST, CAM 75 76 1 26 €6.5m / €25k 3 M / L R 5ft 10in / 86kg Omar Mascarell Mallorca CM, CDM, CB 75 75 0 30 €5.5m / €23.5k 3 M / H R 5ft 11in / 76kg Andre Ramalho PSV CB 75 75 0 31 €3.8m / €15k 2 M / H R 5ft 11in / 78kg Tim Kleindienst Heidenheim ST 75 75 0 27 €6m / €30k 2 M / H L 6ft 4in / 85kg Cesinha Daegu ST, CAM, LW 75 75 0 33 €3.6m / €9.6k 5 H / M R 5ft 9in / 74kg Michael Ngadeu Beijing Guoan CB 75 75 0 32 €3.6m / €17k 2 M / H R 6ft 2in / 87kg Anass Zaroury Burnley LM, ST 74 83 9 22 €9.5m / €33.5k 4 H / M R 5ft 10in / 68kg Armel Bella Kotchap PSV, on loan from Southampton CB 74 82 8 21 €9m / €10k 2 M / M R 6ft 2in / 87kg Mark McKenzie Genk CB 74 81 7 24 €8m / €11.5k 2 M / M R 6ft 0in / 83kg Nikola Moro Bologna CDM, CM 74 81 7 25 €7.5m / €23.5k 3 H / M R 6ft 0in / 77kg Jakub Moder Brighton & Hove Albion CM, CDM, LM 74 80 6 24 €6.5m / €51k 3 M / M R 6ft 2in / 78kg Patric Pfeiffer Augsburg CB 74 79 5 23 €6m / €18.5k 2 M / H R 6ft 5in / 91kg Mostafa Mohamed Nantes ST 74 77 3 25 €5.5m / €21.5k 3 M / M R 6ft 0in / 78kg Lewis Morgan New York Red Bulls LM, CAM, CF 74 75 1 26 €5m / €8k 3 H / H L 5ft 10in / 75kg Simone Verdi Como CF, CAM 74 74 0 30 €4.1m / €5.1k 4 M / L L 5ft 8in / 72kg Sergio Araujo AEK Athens ST, CAM 74 74 0 31 €3.6m / €26k 3 H / H R 5ft 10in / 82kg Ross Barkley Luton Town CAM, CM 74 74 0 29 €4.1m / €40.5k 4 M / L R 6ft 1in / 76kg Stefan Mitrovic Getafe CB 74 74 0 33 €2m / €21k 2 L / H R 6ft 2in / 84kg Khaled Narey Al-Khaleej RM, RB 74 74 0 28 €4.2m / €13.5k 3 M / M R 5ft 10in / 75kg Cristian Espinoza San Jose Earthquakes RM, RW 74 74 0 28 €4.2m / €8.3k 3 H / H R 5ft 8in / 73kg Josip Misic Dinamo Zagreb CDM, CM 74 74 0 29 €3.6m / €18k 2 M / M R 6ft 0in / 79kg Mourad Batna Al-Fateh RW 74 74 0 33 €2.6m / €27.5k 3 H / L L 6ft 0in / 76kg Aster Vranckx Wolfsburg CM, CDM 73 82 9 20 €6.5m / €24k 3 H / H R 6ft 0in / 78kg Ezequiel Fernandez Boca Juniors CDM, CM 73 81 8 20 €6.5m / €9.9k 2 M / H L 5ft 10in / 76kg Michel-Ange Balikwisha Royal Antwerp LW, ST, CAM 73 80 7 22 €6m / €22k 4 M / H R 5ft 10in / 71kg Myron Boadu Monaco ST 73 79 6 22 €4.9m / €33.5k 3 H / M R 5ft 11in / 67kg Ianis Hagi Deportivo Alaves, on loan from Rangers CAM, CF 73 78 5 24 €4.6m / €16.5k 4 M / M R 5ft 11in / 72kg Paik Seung-ho Jeonbuk Hyundai Motors CM, CDM 73 75 2 26 €3.7m / €10k 4 M / H R 5ft 10in / 78kg Youcef Atal Nice RB, RWB, RM 73 74 1 27 €3.2m / €28k 4 H / L R 5ft 8in / 66kg Nani Adana Demirspor LW, RW, CAM 73 73 0 36 €1000k / €10.5k 4 M / L R 5ft 9in / 72kg Ki Sung-yueng Seoul CM, CDM 73 73 0 34 €1.4m / €7.5k 3 M / M R 6ft 2in / 75kg Sebastian Blanco Portland Timbers CAM, LM 73 73 0 35 €1.2m / €5.4k 3 M / L R 5ft 6in / 68kg Guido Burgstaller Rapid Vienna ST 73 73 0 34 €1.5m / €19k 3 L / L R 6ft 1in / 80kg John Lundstram Rangers CM, CDM, CB 73 73 0 29 €3m / €41k 2 M / M R 5ft 11in / 74kg Mikael Ishak Lech Poznan ST 73 73 0 30 €3m / €9.9k 3 M / H R 6ft 0in / 81kg Albert Rusnak Seattle Sounders CAM, CDM, CM 73 73 0 29 €3m / €7.6k 4 H / M R 5ft 8in / 73kg Matt Grimes Swansea City CM, CDM 73 73 0 27 €3.2m / €23k 3 M / H L 5ft 10in / 70kg Nikola Storm Club Brugge LW, LM, CAM 73 73 0 28 €3.1m / €14.5k 3 M / M R 5ft 10in / 74kg Jamie Maclaren Melbourne City ST 73 73 0 29 €3m / €12.5k 3 H / M R 5ft 10in / 76kg Jonathan Osorio Toronto CM, CDM, LM 73 73 0 31 €2.5m / €7.3k 3 H / H R 5ft 8in / 68kg Jose Carlos Lazo Espanyol LM, RM 73 73 0 27 €3.2m / €9.1k 3 M / M R 5ft 10in / 69kg Jarrad Branthwaite Everton CB 72 84 12 21 €5.5m / €17.5k 2 M / H L 6ft 4in / 74kg Georginio Rutter Leeds United ST, RM 72 81 9 21 €5.5m / €24.5k 4 M / M L 5ft 11in / 83kg Dango Ouattara Bournemouth RM, LM 72 81 9 21 €5.5m / €23k 4 H / M L 5ft 9in / 71kg Cho Gue-sung Midtjylland ST 72 77 5 25 €3.5m / €20k 3 H / M R 6ft 2in / 82kg Abdou Harroui Frosinone CDM, CM 72 75 3 25 €2.8m / €8.5k 3 M / M R 5ft 11in / 76kg DeJuan Jones New England Revolution LB, RB 72 75 3 26 €2.8m / €5.9k 2 H / M R 5ft 10in / 75kg Osman Bukari Red Star Belgrade RW, ST 72 74 2 24 €3m / €12k 3 H / M R 5ft 6in / 68kg Niklas Moisander Malmo CB 72 72 0 37 €425k / €4.3k 3 H / M L 6ft 0in / 77kg Yoel Rodriguez Eibar GK 72 72 0 34 €400k / €6k 1 M / M R 6ft 1in / 78kg Hernan Barcos Alianza Lima ST 72 72 0 39 €800k / €16k 3 M / M R 6ft 1in / 91kg Zakaria Labyad Utrecht CAM 72 72 0 30 €2.3m / €12.5k 4 M / L R 5ft 8in / 65kg Thomas Delaine Strasbourg LWB, RWB 72 72 0 31 €1.7m / €15k 3 H / M L 5ft 10in / 71kg Kellyn Acosta Los Angeles FC CM, CDM 72 72 0 27 €2.5m / €6.5k 3 M / M R 5ft 9in / 68kg Emiliano Rigoni Austin RM, LM, ST 72 72 0 30 €2.3m / €6.5k 4 H / L L 5ft 10in / 70kg Jordan Amavi Brest, on loan from Marseille LB 72 72 0 29 €2.1m / €13k 3 H / M L 5ft 9in / 70kg Alexandru Mitrita Universitatea Craiova LW, LM, CF 72 72 0 28 €2.4m / €13k 3 H / M R 5ft 4in / 68kg Gustavo Lobateiro Internacional CAM, ST, CF 72 72 0 23 €2.7m / €15k 3 H / L L 5ft 10in / 76kg Jenaro Kaio Botafogo CAM 72 72 0 39 €750k / €9.5k 3 M / M L 5ft 8in / 74kg Fabio Melitinho Fluminense CAM, LM 72 72 0 27 €2.5m / €15k 3 M / L R 5ft 6in / 67kg Seung Beom Ko Suwon Samsung Bluewings CM, CDM 72 72 0 29 €2.3m / €4.3k 3 H / H R 5ft 8in / 70kg Mohamed Fouzair Al-Raed RM, RW, CF 72 72 0 31 €1.9m / €14.5k 3 H / H R 5ft 6in / 70kg Lee Dong-jun Jeonbuk Hyundai Motors RM, RW 72 72 0 26 €2.6m / €8.8k 4 H / M L 5ft 8in / 65kg Bali Mumba Plymouth Argyle LM, LWB, RWB 71 79 8 21 €4.2m / €8.6k 3 H / H R 5ft 6in / 61kg Mitchell van Bergen Twente RW, LW 71 76 5 23 €2.8m / €7.7k 3 M / M R 5ft 6in / 62kg Darius Olaru FCSB CM, CAM 71 76 5 25 €2.7m / €10.5k 4 H / H R 5ft 9in / 71kg Niklas Schmidt Toulouse CAM, CM, CF 71 75 4 25 €2.6m / €14k 3 M / M R 6ft 0in / 89kg Francis Amuzu Anderlecht LW, RW, LM 71 75 4 23 €2.7m / €14.5k 4 H / M R 5ft 6in / 68kg Sam Lammers Rangers CF, ST, CAM 71 74 3 26 €2.5m / €33k 4 M / M L 6ft 2in / 77kg Kevin Bonifazi Bologna CB 71 73 2 27 €2m / €17.5k 2 M / H R 6ft 1in / 85kg Kim Dae-won Gangwon LW, ST 71 72 1 26 €2.2m / €5.6k 4 H / L R 5ft 7in / 65kg Otar Kiteishvili Sturm Graz CAM 71 72 1 27 €2.2m / €11.5k 3 M / L R 5ft 8in / 65kg Cristian Ansaldi Parma LB, LM 71 71 0 36 €425k / €2.4k 4 M / H R 5ft 11in / 76kg Sonny Kittel Rakow Czestochow CF, LW, CM 71 71 0 30 €1.8m / €7.8k 4 M / L R 5ft 10in / 76kg Jan Boril Slavia Prague CB, LB 71 71 0 32 €1.2m / €15.5k 3 H / M R 5ft 8in / 75kg Vitinho Al-Ettifaq CF, ST, LM 71 71 0 29 €1.9m / €20.5k 4 M / L R 5ft 10in / 78kg Yasser Al Shahrani Al-Hilal LB, RB 71 71 0 31 €1.4m / €21k 3 H / M R 5ft 7in / 64kg Lewis Baker Stoke City CM, CDM 71 71 0 28 €1.9m / €19k 3 H / M R 5ft 11in / 72kg Ryan Hollingshead Los Angeles FC RB, LB 71 71 0 32 €1.3m / €5.2k 3 H / H R 6ft 0in / 82kg Adama Traore Fulham CAM, CM, RW 71 71 0 28 €1.9m / €12.5k 4 M / M L 5ft 10in / 75kg Rafanilton Vilela Sao Paulo ST, CF, CAM 71 71 0 35 €800k / €15k 3 H / L R 5ft 10in / 71kg Giannis Konstantelias PAOK Thessaloniki CAM, RW 70 82 12 20 €3.8m / €11.5k 4 H / M R 5ft 10in / 65kg Stipe Biuk Los Angeles FC LW, RW 70 82 12 20 €3.8m / €4.1k 3 M / M R 5ft 11in / 70kg Milutin Osmajic Preston North End ST, LM, RM 70 74 4 23 €2.3m / €18k 3 M / M R 6ft 0in / 76kg Alemao Real Oviedo ST, CAM, RM 70 74 4 25 €2.2m / €6.5k 4 M / M R 5ft 11in / 88kg Maximiliano Romero Racing, on loan from PSV ST 70 73 3 24 €2.2m / €9.9k 3 M / M R 5ft 10in / 76kg Aaron Collins Bristol Rovers ST, LW, CAM 70 71 1 26 €1.9m / €7.2k 3 H / H R 6ft 0in / 74kg Mohamed Sherif Al-Khaleej ST 70 71 1 27 €1.9m / €8.6k 2 H / M L 6ft 0in / 76kg Gyasi Zardes Austin ST 70 70 0 31 €1.3m / €5.4k 3 H / M R 6ft 2in / 80kg Abdulaziz Hatem Al Rayyan CM, CDM 70 70 0 32 €1.3m / €9.5k 3 H / M L 5ft 11in / 76kg Luigi Canotto Cosenza, on loan from Frosinone RW, ST, RM 70 70 0 29 €1.6m / €2.7k 3 H / L R 5ft 8in / 71kg Saba Lobjanidze Atlanta United RW, RM, LM 70 70 0 28 €1.6m / €5.6k 3 H / M R 5ft 8in / 62kg Orobo Tiago Daejeon Hana Citizen ST 70 70 0 29 €1.6m / €6.1k 3 H / L R 6ft 2in / 75kg Sam Greenwood Middlesbrough, on loan from Leeds United CAM, CM 69 80 11 21 €3.1m / €9.8k 3 M / M R 5ft 10in / 75kg Moise Sahi Strasbourg ST, CAM, LM 69 79 10 21 €3.2m / €8.9k 3 M / M L 5ft 8in / 70kg Vladimir Screciu Universitatea Craiova CDM, CB 69 77 8 23 €2.9m / €5.9k 2 L / M R 5ft 10in / 70kg Rober NEC Nijmegen, on loan from Real Betis RW, CAM 69 77 8 22 €3.1m / €5.7k 3 H / M L 5ft 6in / 63kg Rildo Portimonense LM, RM, LW 69 77 8 23 €3.1m / €3.9k 3 M / M R 5ft 10in / 73kg Andres Martin Rayo Vallecano RM, LM, ST 69 75 6 23 €2.2m / €4.3k 3 M / M L 5ft 9in / 64kg Noah Fadiga Gent RB, RWB, RM 69 75 6 23 €2.1m / €8.1k 3 H / M R 6ft 1in / 76kg Lee Dong-gyeong Ulsan Hyundai CM, CAM 69 74 5 25 €2m / €5.5k 4 M / M L 5ft 8in / 69kg Adao Salvadaldo Athletico Paranaense ST, LW 69 70 1 27 €1.6m / €7.3k 3 M / M L 5ft 8in / 69kg Cher Ndour Paris Saint-Germain CM, CAM 68 84 16 18 €3m / €8.4k 3 H / M R 6ft 2in / 84kg Tanner Tessmann Venezia CDM, CM 68 80 12 21 €2.8m / €1.3k 2 H / H R 6ft 2in / 86kg Yanis Begraoui Toulouse ST, RM, LM 68 79 11 22 €2.7m / €8.7k 3 M / L R 5ft 10in / 70kg Roberto Massimo Stuttgart RM 68 75 7 22 €2.5m / €8.2k 3 H / M R 6ft 0in / 82kg Hernandes Rodrigues Da Silva Row 179 - Cell 1 ST, RW 68 75 7 23 €2.4m / €3k 3 H / M R 6ft 0in / 75kg Joaquin Huesca RM, ST 68 74 6 24 €1.9m / €3.9k 3 H / M L 5ft 8in / 60kg Michael Zetterer Werder Bremen GK 68 71 3 27 €1.2m / €7k 1 M / M R 6ft 1in / 79kg Marco Tilio Celtic RW, LW 67 77 10 21 €2.3m / €13.5k 3 M / M L 5ft 6in / 67kg Theo Corbeanu Grasshopper, on loan from Wolverhampton Wanderers RM, LM 67 77 10 21 €2.3m / €4.9k 3 H / M L 6ft 2in / 83kg Kjell Scherpen Sturm Graz, on loan from Brighton & Hove Albion GK 67 76 9 23 €2m / €3.7k 1 M / M R 6ft 7in / 85kg Rafiki Said Nimes LW, ST, LM 67 75 8 23 €2.3m / €2.8k 3 M / M L 5ft 10in / 73kg Levent Mercan Fatih Karagumruk LB, CM, LM 67 74 7 22 €2m / €6.5k 2 H / M L 5ft 9in / 69kg Nicolas Kristof Elversberg GK 67 73 6 23 €1.3m / €2.6k 1 M / M R 6ft 1in / 85kg Dominik Schmid Basel LB, LWB, LM 67 72 5 25 €1.4m / €4.5k 3 M / M L 6ft 0in / 74kg Cristo Gonzalez Arouca ST, CAM 67 71 4 25 €1.4m / €3k 3 M / L R 5ft 10in / 69kg Manuel Wintzheimer Arminia Bielefeld, on loan from Nurnberg ST 67 71 4 24 €1.5m / €3k 2 M / M R 5ft 10in / 78kg Matheus Aias Moreirense ST, CAM 67 70 3 26 €1.3m / €5.2k 3 H / M R 5ft 8in / 72kg Isaac Babadi PSV CAM, CM, LW 66 83 17 18 €2.2m / €1.7k 3 M / M R 5ft 10in / 68kg Filip Szymczak Lech Poznan ST, RM 66 79 13 21 €2.1m / €2.7k 3 M / M R 6ft 1in / 84kg Kwon Hyeok-kyu Celtic CDM, CM, CB 66 76 10 22 €1.8m / €11k 3 M / H R 6ft 2in / 75kg Daniel Hakans Valerenga RW, LW, LWB 66 76 10 22 €1.9m / €1.7k 4 H / M R 5ft 10in / 70kg Lenny Lobato Velez Sarsfield LM, LW 66 75 9 22 €1.9m / €3.9k 3 M / L L 5ft 8in / 69kg Mehdi Dorval Bari RB, LB 66 75 9 22 €1.8m / €1.3k 3 H / M R 5ft 9in / 75kg Anthony Musaba Sheffield Wednesday RM, RW, ST 66 73 7 22 €1.7m / €5.2k 3 M / L R 5ft 11in / 72kg Elliot Embleton Derby County, on loan from Sunderland CAM, CDM, RM 66 72 6 24 €1.4m / €3.8k 3 H / H R 5ft 8in / 64kg Razvan Onea Rapid RB 66 70 4 25 €1.1m / €3.1k 3 M / H R 5ft 9in / 76kg Amourricho van Axel Dongen Ajax LW 65 85 20 18 €2m / €1.7k 4 M / M R 5ft 8in / 71kg Tiago Morais Boavista ST 65 81 16 19 €1.9m / €2.6k 3 H / M R 5ft 7in / 66kg Torben Rhein Austria Lustenau CM, CAM, CDM 65 76 11 20 €1.6m / €1.9k 2 M / M R 5ft 8in / 71kg Zeno Van Den Bosch Royal Antwerp CB 65 76 11 20 €1.5m / €4.6k 2 M / H R 6ft 3in / 81kg Nayel Mehssatou Kortrijk CDM, LB, RB 65 75 10 20 €1.5m / €2.5k 3 M / M R 5ft 3in / 49kg Jannes Van Hecke Mechelen RB, CM, CAM 65 74 9 21 €1.5m / €2.5k 2 H / M L 5ft 10in / 65kg Bradley Fink Grasshopper, on loan from Basel ST 64 81 17 20 €1.5m / €3.8k 3 M / M L 6ft 3in / 87kg Tommaso Corazza Bologna LB, LM 64 79 15 19 €1.3m / €3.3k 2 M / M R 5ft 8in / 72kg Jack Burroughs Lincoln City, on loan from Coventry City RWB, LWB 64 75 11 22 €1.3m / €2.2k 2 M / M R 6ft 2in / 80kg Joshua Tenkorang Lecco, on loan from Cremonese CM, CAM 64 72 8 23 €1.3m / €950 3 H / M R 6ft 0in / 78kg Andre Gomes Benfica GK 63 84 21 18 €1.4m / €500 1 M / M L 5ft 11in / 78kg Diego Luna Real Salt Lake City LM 63 81 18 19 €1.2m / €1k 4 H / M R 5ft 8in / 84kg Antonio Zarzana Sevilla RW, LW, CAM 63 78 15 21 €1.2m / €4.2k 3 M / M R 5ft 9in / 64kg Tim Civeja Saarbrucken CM 63 76 13 21 €1.2m / €1.4k 2 M / M R 5ft 10in / 74kg Wikelman Carmona New York Red Bulls RM, CAM, LW 63 75 12 20 €1.2m / €1.4k 3 H / M L 5ft 10in / 73kg Issa Fomba Leganes LM, RM, ST 63 73 10 22 €1.1m / €2.3k 3 H / L R 5ft 8in / 69kg Gustavo Vallecilla Columbus Crew, on loan from Colorado Rapids CB 63 72 9 24 €1000k / €1.4k 2 M / M R 6ft 0in / 81kg Justin Heekeren Schalke 04 GK 63 72 9 22 €925k / €1.7k 1 M / M R 6ft 4in / 93kg Fode Fofana PSV ST 62 76 14 20 €975k / €2.1k 3 M / L R 6ft 2in / 78kg Catriel Cabellos Racing RW 62 74 12 18 €925k / €1.5k 3 M / M R 5ft 7in / 71kg Joel Silva Lusitania CM 62 73 11 20 €875k / €2.1k 2 M / M R 6ft 0in / 70kg Felix Gottlicher Sandhausen CB 62 70 8 21 €825k / €950 2 M / M R 6ft 3in / 80kg Dexter Lembikisa Rotherham United, on loan from Wolverhampton Wanderers RB, LB 61 76 15 19 €750k / €1.5k 3 H / M R 5ft 9in / 68kg Sanoussy Ba LASK LB, LM, RM 61 75 14 19 €750k / €1.8k 2 M / M L 6ft 0in / 73kg Yannis Verdier Rodez LW, ST, RW 61 75 14 19 €775k / €750 3 M / M R 6ft 2in / 80kg Bjorn Martin Kristensen Aalesunds ST, RM 61 72 11 21 €750k / €750 3 H / M L 6ft 0in / 70kg Maurice Krattenmacher SpVgg Unterhaching CAM 60 80 20 17 €675k / €500 3 M / M R 5ft 10in / 72kg Alexander Lyng Servette RW, RM 60 74 14 18 €575k / €1.1k 3 M / M R 5ft 8in / 71kg David Vraciu Almeria CAM, CM 60 72 12 21 €600k / €2.8k 3 H / L L 6ft 0in / 74kg Miguel Perez St. Louis City CDM, CM 59 78 19 18 €550k / €500 3 H / M R 5ft 10in / 71kg Dario Gebuhr Eintracht Frankfurt CB 58 74 16 20 €500k / €3.4k 2 M / M R 6ft 2in / 86kg Dimitrios Stamatakis Osasuna GK 58 70 12 20 €425k / €1.9k 1 M / M R 6ft 3in / 82kg Joe Walsh Queens Park Rangers GK 57 70 13 21 €350k / €1.4k 1 M / M R 6ft 0in / 78kg Peder Hoel Lervik Molde GK 56 78 22 18 €400k / €500 1 M / M R 6ft 0in / 80kg Krisztian Juhasz - RWB, CB, RB 56 70 14 20 €325k / €1.8k 4 M / M R 5ft 8in / 69kg Reed Baker-Whiting Seattle Sounders RWB, RB, RM 55 78 23 18 €400k / €500 3 M / M R 5ft 11in / 73kg Nathan Amanatidis Sydney LW, RW 51 72 21 17 €180k / €500 2 H / M R 5ft 8in / 72kg

