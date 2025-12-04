World Cup 2026 squads: Every nation's latest selection
World Cup 2026 squads will be finalised ahead of the competition, with all but six nations confirmed
Jump To:
- Algeria
- Argentina
- Australia
- Austria
- Belgium
- Brazil
- Canada
- Cape Verde
- Colombia
- Croatia
- Curucao
- Ecuador
- Egypt
- England
- France
- Germany
- Ghana
- Haiti
- Iran
- Ivory Coast
- Japan
- Jordan
- Mexico
- Morocco
- Netherlands
- New Zealand
- Norway
- Panama
- Paraguay
- Portugal
- Qatar
- Saudi Arabia
- Scotland
- Senegal
- South Africa
- South Korea
- Spain
- Switzerland
- Tunisia
- United States
- Uruguay
- Uzbekistan
World Cup 2026 squads will be finalised just weeks before the tournament kicks off.
For the first time ever, 48 nations will descend on the competition with World Cup 2026 the biggest-ever by some distance – including the giants that you're used to seeing and several first-time entrants.
FourFourTwo has the latest on the greatest show on Earth in the run-up to the tournament and throughout, including the latest squads of every single country competing in North America in 2026.
World Cup 2026 squads in full
Algeria
Algeria World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Farid Chaâl (CR Belouizdad)
- GK: Rayane Yesli (HFX Wanderers)
- GK: Mohamed Idir Hadid (JS Kabylie)
- DF: Houari Baouche (CS Constantine)
- DF: Naoufel Khacef (CR Belouizdad)
- DF: Youcef Atal (Al-Sadd)
- DF: Abdelkader Bedrane (Damac)
- DF: Réda Halaïmia (MC Alger)
- DF: Mohamed Amine Tougai (Espérance de Tunis)
- DF: Achref Abada (ASO Chlef)
- DF: Reda Benchaa (JS Kabylie)
- MF: Sofiane Bendebka (Al-Fateh)
- MF: Zakaria Draoui (USM Alger)
- MF: Victor Lekhal (Al-Qadsia)
- MF: Houssem Eddine Mrezigue (Dynamo Makhachkala)
- FW: Adil Boulbina (Al-Duhail)
- FW: Yassine Benzia (Al-Fayha)
- FW: Amir Sayoud (Al-Hazem)
- FW: Yacine Brahimi (Al-Gharafa)
- FW: Islam Slimani (CFR Cluj)
- FW: Rafik Guitane (Estoril Praia)
- FW: Redouane Berkane (Al-Wakrah)
- FW: Adam Ounas (Al-Sailiya)
Argentina
Argentina World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Geronimo Rulli (Marseille)
- GK: Walter Benitez (Crystal Palace)
- DF: Nicolas Otamendi (Benfica)
- DF: Nicolas Tagliafico (Lyon)
- DF: Cristian Romero (Tottenham Hotspur)
- DF: Juan Foyth (Villarreal)
- DF: Valentin Barco (Strasbourg)
- DF: Marcos Senesi (Bournemouth)
- DF: Kevin Mac Allister (Union SG)
- MF: Rodrigo De Paul (Inter Miami)
- MF: Leandro Paredes (Boca Juniors)
- MF: Giovani Lo Celso (Real Betis)
- MF: Alexis Mac Allister (Liverpool)
- MF: Thiago Almada (Atletico Madrid)
- MF: Nico Paz (Como)
- MF: Emiliano Buendia (Aston Villa)
- MF: Maximo Perrone (Como)
- FW: Lionel Messi (Inter Miami)
- FW: Lautaro Martinez (Internazionale)
- FW: Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid)
- FW: Jose Manuel Lopez (Palmeiras)
- FW: Joaquin Panichelli (Strasbourg)
- FW: Gianluca Prestianni (Benfica)
Australia
Australia World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Mathew Ryan (Levante)
- GK: Paul Izzo (Randers)
- GK: Patrick Beach (Melbourne City)
- DF: Milos Degenek (TSC)
- DF: Lewis Miller (Blackburn Rovers)
- DF: Callum Elder (Derby County)
- DF: Kai Trewin (Melbourne City)
- DF: Jason Geria (Albirex Niigata)
- DF: Cameron Burgess (Swansea City)
- DF: James Overy (Manchester United)
- DF: Jack Iredale (Hibernian)
- DF: Kye Rowles (D.C. United)
- MF: Connor Metcalfe (FC St. Pauli)
- MF: Aiden O'Neill (New York City)
- MF: Riley McGree (Middlesbrough)
- MF: Max Balard (NAC Breda)
- MF: Cameron Devlin (Heart of Midlothian)
- MF: Paul Okon-Engstler (Sydney FC)
- MF: Jackson Irvine (FC St. Pauli)
- FW: Martin Boyle (Hibernian)
- FW: Nestory Irankunda (Watford)
- FW: Mohamed Toure (Randers)
- FW: Al Hassan Toure (Sydney FC)
- FW: Craig Goodwin (Adelaide United)
- FW: Nicholas D'Agostino (Viking)
Austria
Austria World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Alexander Schlager (Red Bull Salzburg)
- GK: Nikolas Polster (Wolfsberger AC)
- GK: Patrick Pentz (Brondby)
- GK: Nicolas Kristof (Elversberg)
- DF: Marco Friedl (Werder Bremen)
- DF: Kevin Danso (Tottenham Hotspur)
- DF: Stefan Posch (Como)
- DF: David Alaba (Real Madrid)
- DF: Leopold Querfeld (Union Berlin)
- DF: Philipp Lienhart (SC Freiburg)
- DF: Phillipp Mwene (Mainz 05)
- DF: Alexander Prass (TSG Hoffenheim)
- MF: Xaver Schlager (RB Leipzig)
- MF: Nicolas Seiwald (RB Leipzig)
- MF: Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund)
- MF: Florian Grillitsch (Braga)
- MF: Marco Grull (Werder Bremen)
- MF: Romano Schmid (Werder Bremen)
- MF: Christoph Baumgartner (RB Leipzig)
- MF: Konrad Laimer (Bayern Munich)
- MF: Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg)
- MF: Alessandro Schopf (Wolfsberger AC)
- FW: Marko Arnautovic (Red Star Belgrade)
- FW: Michael Gregoritsch (Brondby)
- FW: Nikolaus Wurmbrand (Rapid Wien)
- FW: Raul Florucz (Union Saint-Gilloise)
Belgium
Belgium World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Senne Lammens (Manchester United)
- GK: Mike Penders (Strasbourg)
- GK: Matz Sels (Nottingham Forest)
- GK: Maarten Vandevoordt (RB Leipzig)
- DF: Joaquin Seys (Club Brugge)
- DF: Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)
- DF: Brandon Mechele (Club Brugge)
- DF: Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion)
- DF: Thomas Meunier (Lille)
- DF: Koni De Winter (Milan)
- DF: Timothy Castagne (Fulham)
- MF: Axel Witsel (Girona)
- MF: Diego Moreira (Strasbourg)
- MF: Youri Tielemans (Aston Villa)
- MF: Charles Vanhoutte (Nice)
- MF: Hans Vanaken (Club Brugge)
- MF: Nicolas Raskin (Rangers)
- FW: Lois Openda (Juventus)
- FW: Leandro Trossard (Arsenal)
- FW: Jeremy Doku (Manchester City)
- FW: Dodi Lukebakio (Benfica)
- FW: Charles De Ketelaere (Atalanta)
- FW: Romeo Vermant (Club Brugge)
- FW: Alexis Saelemaekers (Milan)
Brazil
Brazil World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Ederson (Fenerbahce)
- GK: Bento (Al-Nassr)
- GK: John Victor (Nottingham Forest)
- DF: Marquinhos (Paris Saint-Germain)
- DF: Danilo (Flamengo)
- DF: Alex Sandro (Flamengo)
- DF: Eder Militao (Real Madrid)
- DF: Gabriel Magalhaes (Arsenal)
- DF: Fabricio Bruno (Cruzeiro)
- DF: Caio Henrique (Monaco)
- DF: Wesley (Roma)
- DF: Paulo Henrique (Vasco da Gama)
- DF: Luciano Juba (Bahia)
- MF: Casemiro (Manchester United)
- MF: Lucas Paqueta (West Ham United)
- MF: Bruno Guimaraes (Newcastle United)
- MF: Fabinho (Al-Ittihad)
- MF: Andrey Santos (Chelsea)
- FW: Richarlison (Tottenham Hotspur)
- FW: Vinicius Junior (Real Madrid)
- FW: Rodrygo (Real Madrid)
- FW: Matheus Cunha (Manchester United)
- FW: Estevao (Chelsea)
- FW: Luiz Henrique (Zenit Saint Petersburg)
- FW: Joao Pedro (Chelsea)
- FW: Vitor Roque (Palmeiras)
Canada
Canada World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Dayne St. Clair (Minnesota United)
- GK: Maxime Crepeau (Portland Timbers)
- GK: Owen Goodman (Huddersfield Town)
- DF: Zorhan Bassong (Sporting Kansas City)
- DF: Kamal Miller (Portland Timbers)
- DF: Joel Waterman (Chicago Fire)
- DF: Derek Cornelius (Rangers)
- DF: Richie Laryea (Toronto FC)
- DF: Niko Sigur (Hajduk Split)
- DF: Alfie Jones (Middlesbrough)
- MF: Mathieu Choiniere (Los Angeles FC)
- MF: Stephen Eustaquio (Porto)
- MF: Ismael Kone (Sassuolo)
- MF: Tajon Buchanan (Villarreal)
- MF: Nathan Saliba (Anderlecht)
- MF: Ali Ahmed (Vancouver Whitecaps)
- MF: Jonathan Osorio (Toronto FC)
- MF: Jayden Nelson (Vancouver Whitecaps)
- MF: Junior Hoilett (Hibernian)
- MF: Marcelo Flores TRP (UANL)
- FW: Cyle Larin (Feyenoord)
- FW: Jonathan David (Juventus)
- FW: Tani Oluwaseyi (Villarreal)
- FW: Promise David (Union Saint-Gilloise)
- FW: Theo Bair (Lausanne-Sport)
Cape Verde
Cape Verde World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Vozinha (Chaves)
- GK: Marcio Rosa (Montana)
- GK: Bruno Varela (Al-Hazem)
- DF: Stopira (Torreense)
- DF: Diney (Al Bataeh)
- DF: Ricardo Santos (Swansea City)
- DF: Kelvin Pires (SJK)
- DF: Wagner Pina (Trabzonspor)
- DF: Sidny Lopes Cabral (Estrela da Amadora)
- DF: Jojo (Vizela)
- DF: David Moreira (Sporting CP)
- MF: Kevin Pina (Krasnodar)
- MF: Joao Paulo (Otelul Galati)
- MF: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle)
- MF: Deroy Duarte (Ludogorets Razgrad)
- MF: Laros Duarte (Puskas Akademia)
- MF: Telmo Arcanjo (Vitoria de Guimaraes)
- MF: Ailson Tavares (Beitar Jerusalem)
- FW: Dailon Livramento (Casa Pia)
- FW: Garry Rodrigues (Apollon Limassol)
- FW: Alessio da Cruz (Athletic)
- FW: Willy Semedo (Omonia)
- FW: Helio Varela (Maccabi Tel Aviv)
- FW: Ryan Mendes (Igdir) (captain)
- FW: Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir)
- FW: Heriberto Tavares (Maccabi Netanya)
Colombia
Colombia World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: David Ospina (Atletico Nacional)
- GK: Camilo Vargas (Atlas)
- GK: Alvaro Montero (Velez Sarsfield)
- DF: Davinson Sanchez (Galatasaray)
- DF: Santiago Arias (Bahia)
- DF: Yerry Mina (Cagliari)
- DF: Daniel Munoz (Crystal Palace)
- DF: Johan Mojica (Mallorca)
- DF: Jhon Lucumi (Bologna)
- DF: Carlos Cuesta (Vasco da Gama)
- DF: Alvaro Angulo (UNAM)
- MF: James Rodriguez (León)
- MF: Jefferson Lerma (Crystal Palace)
- MF: Jhon Arias (Wolverhampton Wanderers)
- MF: Richard Rios (Benfica)
- MF: Kevin Castano (River Plate)
- MF: Jorge Carrascal (Flamengo)
- MF: Yaser Asprilla (Girona)
- MF: Juan Portilla (Talleres)
- MF: Gustavo Puerta (Racing de Santander)
- FW: Luis Diaz (Bayern Munich)
- FW: Rafael Santos Borre (Internacional)
- FW: Jhon Cordoba (Krasnodar)
- FW: Luis Suarez (Sporting CP)
- FW: Andres Gomez (Vasco da Gama)
- FW: Johan Carbonero (Internacional)
Croatia
Croatia World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Dominik Livaković (Girona)
- GK: Ivica Ivušić (Hajduk Split)
- GK: Ivor Pandur (Hull City)
- DF: Joško Gvardiol (Manchester City)
- DF: Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad)
- DF: Josip Šutalo (Ajax)
- DF: Josip Stanišić (Bayern Munich)
- DF: Marin Pongračić (Fiorentina)
- DF: Martin Erlić (Midtjylland)
- DF: Luka Vušković (Hamburger SV)
- MF: Luka Modrić (Milan) (captain)
- MF: Mario Pašalić (Atalanta)
- MF: Nikola Vlašić (Torino)
- MF: Kristijan Jakić (FC Augsburg)
- MF: Petar Sučić (Inter Milan)
- MF: Nikola Moro (Bologna)
- MF: Toni Fruk (Rijeka)
- FW: Ivan Perišić (PSV Eindhoven) (vice-captain)
- FW: Andrej Kramarić (TSG Hoffenheim)
- FW: Mislav Oršić (Pafos)
- FW: Marco Pašalić (Orlando City)
- FW: Franjo Ivanović (Benfica)
- FW: Petar Musa (Dallas)
- FW: Igor Matanović (SC Freiburg)
Curucao
Curacao World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Eloy Room (Unattached)
- GK: Trevor Doornbusch (VVV Venlo)
- GK: Tyrick Bodak (Telstar)
- DF: Jurien Gaari (Abha)
- DF: Roshon van Eijma (RKC Waalwijk)
- DF: Sherel Floranus (PEC Zwolle)
- DF: Joshua Brenet (Livingston)
- DF: Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)
- DF: Armando Obispo (PSV Eindhoven)
- DF: Deveron Fonville (NEC)
- MF: Leandro Bacuna (Bandırmaspor)
- MF: Juninho Bacuna (Gaziantep)
- MF: Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk)
- MF: Kevin Felida (Den Bosch)
- MF: Livano Comenencia (Zurich)
- MF: Ar'jany Martha (Rotherham United)
- MF: Tyrese Noslin (Telstar)
- MF: Tahith Chong (Sheffield United)
- FW: Kenji Gorre (Maccabi Haifa)
- FW: Gervane Kastaneer (Persis Solo)
- FW: Jeremy Antonisse (Kifisia)
- FW: Jearl Margaritha (Beveren)
- FW: Jurgen Locadia (Unattached)
- FW: Sontje Hansen (Middlesbrough)
- FW: Jordi Paulina (Borussia Dortmund II)
Ecuador
Ecuador World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Hernan Galindez (Huracan)
- GK: Moises Ramirez (Kifisia)
- GK: Cristhian Loor (Botafogo)
- DF: Angelo Preciado (Sparta Prague)
- DF: Piero Hincapie (Arsenal)
- DF: Felix Torres (Corinthians)
- DF: Willian Pacho (Paris Saint-Germain)
- DF: Cristian Ramirez (Lokomotiv Moscow)
- DF: Joel Ordonez (Club Brugge)
- DF: Jhoanner Chavez (Lens)
- DF: Leonardo Realpe (Famalicão)
- MF: Moises Caicedo (Chelsea)
- MF: Alan Franco (Atletico Mineiro)
- MF: Gonzalo Plata (Flamengo)
- MF: Kendry Paez (Strasbourg)
- MF: John Yeboah (Venezia)
- MF: Alan Minda (Cercle Brugge)
- MF: Pedro Vite (UNAM)
- MF: Jordy Alcivar (Independiente del Valle)
- MF: Denil Castillo (Midtjylland)
- MF: Yaimar Medina (Genk)
- MF: Patrik Mercado (Independiente del Valle)
- FW: Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise)
- FW: Leonardo Campana (New England Revolution)
- FW: Nilson Angulo (Anderlecht)
- FW: John Mercado (Sparta Prague)
- FW: Jeremy Arevalo (Racing de Santander)
Egypt
Egypt World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Mohamed Awad (Zamalek)
- GK: Ali Lotfi (ZED)
- GK: Mohamed Bassam (Ceramica Cleopatra)
- DF: El-Wensh (Zamalek)
- DF: Karim Fouad (Al Ahly)
- DF: Karim El Eraki (Al Masry)
- DF: Ahmed Hany (Ceramica Cleopatra)
- DF: Yassin Marei (Al Ahly)
- DF: Ragab Nabil (Ceramica Cleopatra)
- DF: Hady Reyad (Petrojet)
- DF: Yehia Zakaria (Ghazl El Mahalla)
- MF: Mohamed Elneny (Al Jazira)
- MF: Amr El Solia (Ceramica Cleopatra)
- MF: Afsha (Al Ahly)
- MF: Mostafa Saad (ZED)
- MF: Akram Tawfik (Al-Shamal)
- MF: Mido Gaber (Al Masry)
- MF: Islam Issa (Ceramica Cleopatra)
- MF: Ghanam Mohamed (Modern Sport)
- FW: Mohamed Sherif (Al Ahly)
- FW: Hossam Hassan (Modern Sport)
- FW: Ahmed Atef (ZED)
- FW: Mostafa Shalaby (National Bank of Egypt)
England
England World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Dean Henderson (Crystal Palace)
- GK: Jordan Pickford (Everton)
- GK: Nick Pope (Newcastle United)
- DF: Dan Burn (Newcastle United)
- DF: Marc Guehi (Crystal Palace)
- DF: Reece James (Chelsea)
- DF: Ezri Konsa (Aston Villa)
- DF: Nico O'Reilly (Manchester City)
- DF: Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)
- DF: Djed Spence (Tottenham Hotspur)
- DF: John Stones (Manchester City)
- MF: Elliot Anderson (Nottingham Forest)
- MF: Jude Bellingham (Real Madrid)
- MF: Jordan Henderson (Brentford)
- MF: Alex Scott (Bournemouth)
- MF: Declan Rice (Arsenal)
- MF: Morgan Rogers (Aston Villa)
- MF: Adam Wharton (Crystal Palace)
- FW: Jarrod Bowen (West Ham United)
- FW: Eberechi Eze (Arsenal)
- FW: Anthony Gordon (Newcastle United)
- FW: Harry Kane (Bayern Munich)
- FW: Marcus Rashford (Barcelona, loan from Manchester United)
- FW: Bukayo Saka (Arsenal)
France
France World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Brice Samba (Rennes)
- GK: Mike Maignan (AC Milan)
- GK: Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain)
- DF: Malo Gusto (Chelsea)
- DF: Lucas Digne (Aston Villa)
- DF: Dayot Upamecano (Bayern Munich)
- DF: Jules Kounde (Barcelona)
- DF: Ibrahima Konate (Liverpool)
- DF: William Saliba (Arsenal)
- DF: Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain)
- DF: Theo Hernandez (Al-Hilal)
- MF: Khephren Thuram (Juventus)
- MF: Michael Olise (Bayern Munich)
- MF: N'Golo Kante (Al-Ittihad)
- MF: Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)
- FW: Christopher Nkunku (AC Milan)
- FW: Florian Thauvin (Lens)
- FW: Hugo Ekitike (Liverpool)
- FW: Maghnes Akliouche (Monaco)
- FW: Rayan Cherki (Manchester City)
- FW: Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)
- FW: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain)
Germany
Germany World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim)
- GK: Alexander Nübel (VfB Stuttgart)
- GK: Noah Atubolu (SC Freiburg)
- GK: Finn Dahmen (FC Augsburg)
- DF: Jonathan Tah (Bayern Munich)
- DF: David Raum (RB Leipzig)
- DF: Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
- DF: Waldemar Anton (Borussia Dortmund)
- DF: Ridle Baku (RB Leipzig)
- DF: Malick Thiaw (Newcastle United)
- DF: Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt)
- MF: Joshua Kimmich (Bayern Munich)
- MF: Leroy Sane (Galatasaray)
- MF: Leon Goretzka (Bayern Munich)
- MF: Serge Gnabry (Bayern Munich)
- MF: Florian Wirtz (Liverpool)
- MF: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)
- MF: Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich)
- MF: Felix Nmecha (Borussia Dortmund)
- MF: Kevin Schade (Brentford)
- MF: Jamie Leweling (VfB Stuttgart)
- MF: Assan Ouedraogo (RB Leipzig)
- FW: Nick Woltemade (Newcastle United)
- FW: Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt)
- FW: Said El Mala (1. FC Köln)
Ghana
Ghana World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen)
- GK: Joseph Anang (St Patrick's Athletic)
- GK: Benjamin Asare (Hearts of Oak)
- DF: Alidu Seidu (Rennes)
- DF: Caleb Yirenkyi (Nordsjælland)
- DF: Jonas Adjetey (Basel)
- DF: Mohammed Salisu (Monaco)
- DF: Derrick Köhn (Union Berlin)
- DF: Kojo Peprah Oppong (Nice)
- DF: Gideon Mensah (Auxerre)
- DF: Jerome Opoku (İstanbul Başakşehir)
- DF: Ebenezer Annan (Saint-Étienne)
- MF: Kelvin Nkrumah (Medeama)
- MF: Kwasi Sibo (Oviedo)
- MF: Christopher Bonsu Baah (Al-Qadsiah)
- MF: Abu Francis (Toulouse)
- MF: Kamaldeen Sulemana (Atalanta)
- MF: Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzeň)
- MF: Prince Owusu (Medeama)
- FW: Prince Osei Owusu (Montréal)
- FW: Brandon Thomas-Asante (Coventry City)
- FW: Antoine Semenyo (Bournemouth)
Haiti
Haiti World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Johny Placide (Bastia)
- GK: Alexandre Pierre (Sochaux)
- GK: Josue Duverger (Cosmos Koblenz)
- DF: Carlens Arcus (Angers)
- DF: Keeto Thermoncy (Young Boys)
- DF: Ricardo Ade (LDU Quito)
- DF: Hannes Delcroix (Burnley)
- DF: Garven Metusala (Colorado Springs Switchbacks)
- DF: Martin Experience (Nancy)
- DF: Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks)
- DF: Stephane Lambese (Fleury)
- MF: Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers)
- MF: Leverton Pierre (Vizela)
- MF: Carl Fred Sainte (Phoenix Rising)
- MF: Christopher Attys (Triestina)
- MF: Danley Jean Jacques (Philadelphia Union)
- FW: Derrick Etienne Jr. (Toronto)
- FW: Duckens Nazon (Esteghlal)
- FW: Don Deedson Louicius (Dallas)
- FW: Ruben Providence (Almere City)
- FW: Woobens Pacius (Tampa Bay Rowdies)
- FW: Frantzdy Pierrot (AEK Athens)
- FW: Josue Casimir (Auxerre)
Iran
Iran World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Alireza Beiranvand (Tractor)
- GK: Payam Niazmand (Persepolis)
- GK: Hossein Hosseini (Sepahan)
- GK: Mohammad Reza Akhbari (Sepahan)
- DF: Ali Nemati (Foolad)
- DF: Saleh Hardani (Esteghlal)
- DF: Shojae Khalilzadeh (Tractor)
- DF: Milad Mohammadi (Persepolis)
- DF: Hossein Kanaanizadegan (Persepolis)
- DF: Majid Hosseini (Kayserispor)
- DF: Aria Yousefi (Sepahan)
- DF: Danial Esmaeilifar (Tractor)
- MF: Saeid Ezatolahi (Shabab Al Ahli)
- MF: Saman Ghoddos (Ittihad Kalba)
- MF: Mohammad Ghorbani (Al Wahda)
- MF: Mehdi Hashemnejad (Tractor)
- MF: Mehdi Tikdari (Gol Gohar)
- MF: Omid Noorafkan (Sepahan)
- MF: Alireza Koushki (Esteghlal)
- MF: Hadi Habibinejad (Chadormalou)
- MF: Mohammad Mehdi Mohebi (Ittihad Kalba)
- FW: Mehdi Taremi (Olympiacos)
- FW: Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor)
- FW: Ali Alipour (Persepolis)
- FW: Mohammad Omri (Persepolis)
- FW: Mehdi Ghayedi (Al-Nasr)
Ivory Coast
Ivory Coast World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Yahia Fofana (Çaykur Rizespor)
- GK: Mohamed Kone (Charleroi)
- GK: Alban Lafont (Panathinaikos)
- DF: Clément Akpa (Auxerre)
- DF: Ghislain Konan (Gil Vicente)
- DF: Armel Zohouri (Iberia 1999)
- DF: Odilon Kossounou (Atalanta)
- DF: Jean-Philippe Gbamin (Metz)
- DF: Guéla Doué (Strasbourg)
- DF: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers)
- DF: Ousmane Diomande (Sporting CP)
- DF: Evan Ndicka (Roma)
- MF: Mario Dorgeles (Braga)
- MF: Seko Fofana (Rennes)
- MF: Franck Kessié (Al-Ahli)
- MF: Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest)
- MF: Christ Inao Oulaï (Trabzonspor)
- MF: Parfait Guiagon (Charleroi)
- FW: Yan Diomande (RB Leipzig)
- FW: Evann Guessand (Aston Villa)
- FW: Jean-Philippe Krasso (Paris)
- FW: Oumar Diakité (Cercle Brugge)
- FW: Amad Diallo (Manchester United)
- FW: Sébastien Haller (Utrecht)
- FW: Richard Kone (Queens Park Rangers)
- FW: Vakoun Issouf Bayo (Udinese)
Japan
Japan World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers)
- GK: Leo Kokubo (Sint-Truiden)
- GK: Taishi Brandon Nozawa (Antwerp)
- DF: Yukinari Sugawara (Werder Bremen)
- DF: Shogo Taniguchi (Sint-Truiden)
- DF: Ko Itakura (Ajax)
- DF: Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord)
- DF: Tomoya Ando (Avispa Fukuoka)
- DF: Ayumu Seko (Le Havre)
- DF: Junnosuke Suzuki (Copenhagen)
- MF: Wataru Endo (Liverpool)
- MF: Joel Chima Fujita (FC St. Pauli)
- MF: Takumi Minamino (Monaco)
- MF: Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt)
- MF: Keito Nakamura (Reims)
- MF: Ryunosuke Sato (Fagiano Okayama)
- MF: Daichi Kamada (Crystal Palace)
- MF: Ao Tanaka (Leeds United)
- MF: Takefusa Kubo (Real Sociedad)
- MF: Kaishu Sano (Mainz 05)
- MF: Sota Kitano (Red Bull Salzburg)
- FW: Shuto Machino (Borussia Monchengladbach)
- FW: Daizen Maeda (Celtic)
- FW: Ayase Ueda (Feyenoord)
- FW: Koki Ogawa (NEC Nijmegen)
- FW: Keisuke Goto (Sint-Truiden)
Jordan
Jordan World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Yazeed Abulaila (Al-Hussein)
- GK: Malek Shalabiya (Al-Ramtha)
- GK: Nour Bani Attiah (Al-Faisaly)
- DF: Mohammad Abu Hashish (Al-Karma)
- DF: Abdallah Nasib (Al-Zawraa)
- DF: Husam Abu Dahab (Al-Salmiya)
- DF: Hadi Al-Hourani (Al-Faisaly)
- DF: Ali Hajabi (Al-Hussein)
- DF: Issam Smeeri (Al-Salt)
- DF: Salim Obaid (Al-Hussein)
- DF: Saed Al-Rosan (Al-Hussein)
- DF: Mohannad Abu Taha (Al-Quwa Al-Jawiya)
- DF: Adham Al-Quraishi (Al-Hussein)
- MF: Amer Jamous (Al-Wehdat)
- MF: Rajaei Ayed (Al-Hussein)
- MF: Ibrahim Sadeh (Al-Karma)
- MF: Nizar Al-Rashdan (Al-Zawraa)
- FW: Mohammad Abu Zrayq (Al-Ramtha)
- FW: Odeh Al-Fakhouri (Al-Hussein)
- FW: Ali Olwan (Al-Karma)
- FW: Ahmad Ersan (Al-Faisaly)
- FW: Yazan Al-Naimat (Al-Arabi)
- FW: Mahmoud Al-Mardi (Dibba)
Mexico
Mexico World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Luis Malagon (America)
- GK: Carlos Acevedo (Santos Laguna)
- GK: Raul Rangel (Guadalajara)
- DF: Jesus Gallardo (Toluca)
- DF: Edson Alvarez (Fenerbahce)
- DF: Cesar Montes (Lokomotiv Moscow)
- DF: Johan Vasquez (Genoa)
- DF: Israel Reyes (America)
- DF: Kevin Alvarez (America)
- DF: Jesus Orozco (Cruz Azul)
- DF: Mateo Chavez (AZ)
- MF: Orbelin Pineda (AEK Athens)
- MF: Erick Sanchez (America)
- MF: Erik Lira (Cruz Azul)
- MF: Marcel Ruiz (Toluca)
- MF: Gilberto Mora (Tijuana)
- MF: Alexis Gutierrez (America)
- MF: Fidel Ambriz (Monterrey)
- MF: Obed Vargas (Seattle Sounders)
- MF: Jorge Ruvalcaba (UNAM)
- FW: Raul Jimenez (Fulham)
- FW: Hirving Lozano (San Diego)
- FW: Roberto Alvarado (Guadalajara)
- FW: Diego Lainez (UANL)
- FW: German Berterame (Monterrey)
- FW: Armando Gonzalez (Guadalajara)
Morocco
Morocco World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Salaheddine Chihab (MAS Fès)
- GK: Mehdi Benabid (Wydad Casablanca)
- GK: Rachid Ghanimi (FUS Rabat)
- DF: Mohamed Moufid (Wydad Casablanca)
- DF: Anas Bach (AS FAR)
- DF: Soufiane Bouftini (Al Wasl)
- DF: Mahmoud Bentayg (Zamalek)
- DF: Mohamed Boulacsoute (Raja Casablanca)
- DF: Marouane Louadni (AS FAR)
- DF: Marwane Saadane (Al-Fateh)
- DF: Hamza El Moussaoui (RS Berkane)
- MF: Mohamed Rabie Hrimat (AS FAR)
- MF: Sabir Bougrine (Raja Casablanca)
- MF: Amine Zouhzouh (Al-Wakrah)
- MF: Walid El Karti (Pyramids)
- MF: Oussama Tannane (Umm-Salal)
- MF: Aschraf El Mahdioui (Al-Taawoun)
- FW: Abderrazak Hamdallah (Al-Shabab)
- FW: Youssef Mehri (RS Berkane)
- FW: Achraf Bencharki (Al Ahly)
- FW: Tarik Tissoudali (Khor Fakkan)
- FW: Karim El Berkaoui (Al Dhafra)
- FW: Hamza Hannouri (Wydad Casablanca)
Netherlands
Netherlands World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)
- GK: Robin Roefs (Sunderland)
- GK: Mark Flekken (Bayer Leverkusen)
- DF: Lutsharel Geertruida (Sunderland)
- DF: Jurriën Timber (Arsenal)
- DF: Virgil van Dijk (Liverpool)
- DF: Nathan Ake (Manchester City)
- DF: Matthijs de Ligt (Manchester United)
- DF: Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion)
- DF: Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)
- MF: Xavi Simons (Tottenham Hotspur)
- MF: Ryan Gravenberch (Liverpool)
- MF: Tijjani Reijnders (Manchester City)
- MF: Jerdy Schouten (PSV)
- MF: Quinten Timber (Feyenoord)
- MF: Frenkie de Jong (Barcelona)
- MF: Luciano Valente (Feyenoord)
- FW: Emanuel Emegha (Strasbourg)
- FW: Memphis Depay (Corinthians)
- FW: Cody Gakpo (Liverpool)
- FW: Noa Lang (Napoli)
- FW: Donyell Malen (Aston Villa)
- FW: Justin Kluivert (Bournemouth)
New Zealand
New Zealand World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Max Crocombe (Millwall)
- GK: Nik Tzanev (Newport County)
- GK: Kees Sims (GAIS)
- DF: Michael Boxall (Minnesota United)
- DF: Tommy Smith (Braintree Town)
- DF: Bill Tuiloma (Charlotte FC)
- DF: Tyler Bindon (Sheffield United)
- DF: Storm Roux (Central Coast Mariners)
- DF: Francis de Vries (Auckland FC)
- DF: Finn Surman (Portland Timbers)
- DF: James McGarry (Brisbane Roar)
- DF: George Stanger (Kilmarnock)
- MF: Elijah Just (Motherwell)
- MF: Matthew Garbett (Peterborough United)
- MF: Marko Stamenic (Swansea City)
- MF: Joe Bell (Viking)
- MF: Callum McCowatt (Silkeborg)
- MF: Sarpreet Singh (TSC)
- MF: Alex Rufer (Wellington Phoenix)
- MF: Ben Old (Saint-Étienne)
- MF: Owen Parker-Price (Örgryte)
- FW: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers)
- FW: Ben Waine (Port Vale)
- FW: Andre de Jong (Stellenbosch)
- FW: Jesse Randall (Auckland FC)
Norway
Norway World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Ørjan Nyland (Sevilla)
- GK: Mathias Dyngeland (Brann)
- GK: Sander Tangvik (Rosenborg)
- DF: Kristoffer Ajer (Brentford)
- DF: Leo Skiri Østigård (Genoa)
- DF: David Møller Wolfe (Wolverhampton Wanderers)
- DF: Julian Ryerson (Borussia Dortmund)
- DF: Fredrik André Bjørkan (Bodø/Glimt)
- DF: Marcus Holmgren Pedersen (Torino)
- DF: Torbjørn Heggem (Bologna)
- DF: Sondre Langås (Derby County)
- MF: Morten Thorsby (Genoa)
- MF: Patrick Berg (Bodø/Glimt)
- MF: Sander Berge (Fulham)
- MF: Kristian Thorstvedt (Sassuolo)
- MF: Kristian Arnstad (AGF)
- MF: Antonio Nusa (RB Leipzig)
- MF: Oscar Bobb (Manchester City)
- MF: Thelo Aasgaard (Rangers)
- MF: Aron Dønnum (Toulouse)
- FW: Alexander Sørloth (Atlético Madrid)
- FW: Erling Haaland (Manchester City)
- FW: Andreas Schjelderup (Benfica)
- FW: Jørgen Strand Larsen (Wolverhampton Wanderers)
Panama
Panama World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Luis Mejia (Nacional)
- GK: Cesar Samudio (Marathon)
- GK: Orlando Mosquera (Al-Fayha)
- DF: Cesar Blackman (Slovan Bratislava)
- DF: Ivan Anderson (Marathon)
- DF: Fidel Escobar (Saprissa)
- DF: Edgardo Farina (Pari Nizhny Novgorod)
- DF: Carlos Harvey (Minnesota United)
- DF: Eric Davis (Plaza Amador)
- DF: Andres Andrade (LASK)
- DF: Jorge Gutierrez (Deportivo La Guaira)
- DF: Jiovany Ramos (Puerto Cabello)
- MF: Cristian Martinez (Ironi Kiryat Shmona)
- MF: Jose Rodriguez (Juarez)
- MF: Adalberto Carrasquilla (UNAM)
- MF: Ismael Diaz (Leon)
- MF: Azarias Londono (Universidad Catolica)
- MF: Edward Cedeno (Las Palmas)
- MF: Alberto Quintero (Plaza Amador)
- MF: Anibal Godoy (San Diego)
- MF: Omar Browne (Estudiantes de Merida)
- MF: Jovani Welch (Monagas)
- FW: Tomas Rodriguez (Monagas)
- FW: Jose Fajardo (Universidad Catolica)
- FW: Cecilio Waterman (Coquimbo Unido)
Paraguay
Paraguay World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Roberto Fernandez (Cerro Porteño)
- GK: Orlando Gill (San Lorenzo)
- GK: Aldo Perez (Guarani)
- DF: Gustavo Gomez (Palmeiras)
- DF: Junior Alonso (Atletico Mineiro)
- DF: Juan Caceres (Dynamo Moscow)
- DF: Blas Riveros (Cerro Porteño)
- DF: Gustavo Velazquez (Cerro Porteño)
- DF: Alan Benitez (Internacional)
- DF: Agustin Sandez (Rosario Central)
- DF: Alexis Duarte (Santos)
- MF: Miguel Almiron (Atlanta United)
- MF: Alejandro Romero Gamarra (Al Ain)
- MF: Ramon Sosa (Palmeiras)
- MF: Diego Gomez (Brighton & Hove Albion)
- MF: Damian Bobadilla (São Paulo)
- MF: Braian Ojeda (Real Salt Lake)
- MF: Matias Galarza (River Plate)
- MF: Diego Gonzalez (Atlas)
- MF: Hugo Cuenca (Genoa)
- MF: Diego Leon (Manchester United)
- MF: Lucas Romero (Recoleta)
- FW: Antonio Sanabria (Cremonese)
- FW: Julio Enciso (Strasbourg)
- FW: Alex Arce (Independiente Rivadavia)
- FW: Ronaldo Martinez (Platense)
Portugal
Portugal World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Diogo Costa (Porto)
- GK: José Sá (Wolverhampton Wanderers)
- GK: Rui Silva (Sporting CP)
- DF: Nélson Semedo (Fenerbahçe)
- DF: Rúben Dias (Manchester City)
- DF: António Silva (Benfica)
- DF: Diogo Dalot (Manchester United)
- DF: Renato Veiga (Villarreal)
- DF: Gonçalo Inácio (Sporting CP)
- DF: João Cancelo (Al-Hilal)
- MF: João Palhinha (Tottenham Hotspur)
- MF: Bruno Fernandes (Manchester United)
- MF: Bernardo Silva (Manchester City)
- MF: João Neves (Paris Saint-Germain)
- MF: Matheus Nunes (Manchester City)
- MF: Rúben Neves (Al-Hilal)
- MF: Vitinha (Paris Saint-Germain)
- FW: Carlos Forbs (Club Brugge)
- FW: Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain)
- FW: João Félix (Al-Nassr)
- FW: Francisco Trincão (Sporting CP)
- FW: Rafael Leão (Milan)
- FW: Francisco Conceição (Juventus)
- FW: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)
Qatar
Qatar World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Shehab Ellethy (Al-Shahaniya)
- GK: Mahmud Abunada (Al-Arabi)
- GK: Meshaal Barsham (Al-Sadd)
- DF: Issa Laye (Al-Arabi)
- DF: Lucas Mendes (Al-Wakrah)
- DF: Tarek Salman (Al-Sadd)
- DF: Ayoub Al-Oui (Al-Gharafa)
- DF: Homam Ahmed (Al-Duhail)
- DF: Yousef Aymen (Al-Duhail)
- DF: Al-Hashmi Al-Hussain (Al-Arabi)
- DF: Sultan Al-Brake (Al-Duhail)
- MF: Mohammed Waad (Al-Sadd)
- MF: Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan)
- MF: Jassem Gaber (Al-Rayyan)
- MF: Khalid Ali Sabah (Al-Sailiya)
- MF: Mohamed Al-Mannai (Al-Shamal)
- MF: Ahmed Fathy (Al-Arabi)
- MF: Assim Madibo (Al-Wakrah)
- FW: Ahmed Alaaeldin (Al-Rayyan)
- FW: Mohammed Muntari (Al-Gharafa)
- FW: Akram Afif (Al-Sadd)
- FW: Edmilson Junior (Al-Duhail)
- FW: Mohamed Khaled Gouda (Al-Arabi)
Saudi Arabia
Saudi Arabia World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr)
- GK: Abdulrahman Al-Sanbi (Al-Ahli)
- GK: Raghed Al-Najjar (Al-Nassr)
- DF: Ali Majrashi (Al-Ahli)
- DF: Jehad Thakri (Al-Qadsiah)
- DF: Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr)
- DF: Hassan Al-Tambakti (Al-Hilal)
- DF: Mohammed Abu Al-Shamat (Al-Qadsiah)
- DF: Nawaf Boushal (Al-Nassr)
- DF: Waleed Al-Ahmed (Al-Taawoun)
- DF: Mohammed Sulaiman (Al-Ahli)
- MF: Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal)
- MF: Musab Al-Juwayr (Al-Qadsiah)
- MF: Ayman Yahya (Al-Nassr)
- MF: Salem Al-Dawsari (Al-Hilal)
- MF: Abdullah Al-Khaibari (Al-Nassr)
- MF: Murad Hawsawi (Al-Khaleej)
- MF: Saleh Abu Al-Shamat (Al-Ahli)
- MF: Abdulrahman Al-Aboud (Al-Ittihad)
- MF: Mohamed Kanno (Al-Hilal)
- FW: Firas Al-Buraikan (Al-Ahli)
- FW: Saleh Al-Shehri (Al-Ittihad)
- FW: Abdullah Al-Hamdan (Al-Hilal)
Scotland
Scotland World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Craig Gordon (Heart of Midlothian)
- GK: Liam Kelly (Rangers)
- GK: Scott Bain (Falkirk)
- DF: Aaron Hickey (Brentford)
- DF: Andy Robertson (Liverpool) (captain)
- DF: Grant Hanley (Hibernian)
- DF: Kieran Tierney (Celtic)
- DF: Jack Hendry (Al-Ettifaq)
- DF: John Souttar (Rangers)
- DF: Scott McKenna (Dinamo Zagreb)
- DF: Anthony Ralston (Celtic)
- DF: Josh Doig (Sassuolo)
- MF: Scott McTominay (Napoli)
- MF: John McGinn (Aston Villa)
- MF: Andy Irving (West Ham United)
- MF: Ryan Christie (Bournemouth)
- MF: Connor Barron (Rangers)
- MF: Ben Gannon-Doak (Bournemouth)
- MF: Lewis Ferguson (Bologna)
- MF: Kenny McLean (Norwich City)
- FW: Lyndon Dykes (Birmingham City)
- FW: Che Adams (Torino)
- FW: George Hirst (Ipswich Town)
- FW: Lawrence Shankland (Heart of Midlothian)
Senegal
Senegal World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Yehvann Diouf (Nice)
- GK: Edouard Mendy (Al-Ahli)
- GK: Mory Diaw (Le Havre)
- DF: Mamadou Sarr (Strasbourg)
- DF: Kalidou Koulibaly (Al-Hilal)
- DF: Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa)
- DF: Ismail Jakobs (Galatasaray)
- DF: Ilay Camara (Anderlecht)
- DF: Moussa Niakhate (Lyon)
- DF: Antoine Mendy (Nice)
- DF: El Hadji Malick Diouf (West Ham United)
- MF: Idrissa Gueye (Everton)
- MF: Pathe Ciss (Rayo Vallecano)
- MF: Lamine Camara (Monaco)
- MF: Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur)
- MF: Rassoul Ndiaye (Le Havre)
- MF: Pape Gueye (Villarreal)
- FW: Boulaye Dia (Lazio)
- FW: Sadio Mane (Al-Nassr)
- FW: Nicolas Jackson (Bayern Munich)
- FW: Cherif Ndiaye (Samsunspor)
- FW: Iliman Ndiaye (Everton)
- FW: Ismaila Sarr (Crystal Palace)
- FW: Cheikh Sabaly (Metz)
- FW: Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain)
- FW: Habib Diallo (Metz)
- FW: Assane Diao (Como)
South Africa
South Africa World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)
- GK: Ricardo Goss (Siwelele)
- GK: Sipho Chaine (Orlando Pirates)
- GK: Renaldo Leaner (Sekhukhune United)
- GK: Darren Johnson (AmaZulu)
- GK: Brandon Petersen (Kaizer Chiefs)
- DF: Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns)
- DF: Thapelo Morena (Mamelodi Sundowns)
- DF: Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns)
- DF: Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates)
- DF: Siyabonga Ngezana (FCSB)
- DF: Ime Okon (Hannover 96)
- DF: Mbekezeli Mbokazi (Orlando Pirates)
- DF: Fawaaz Basadien (Mamelodi Sundowns)
- DF: Malibongwe Khoza (Mamelodi Sundowns)
- DF: Khulumani Ndamane (TS Galaxy)
- DF: Samukele Kabini (Molde)
- DF: Thabo Moloisane (Stellenbosch)
- DF: Thabiso Monyane (Kaizer Chiefs)
- DF: Thabang Matuludi (Polokwane City)
- DF: Keegan Allan (AmaZulu)
- DF: Bradley Cross (Kaizer Chiefs)
- DF: Fezile Gcaba (Durban City)
- DF: Vuyo Letlapa (Sekhukhune United)
- DF: Tylon Smith (Queens Park Rangers)
- MF: Themba Zwane (Mamelodi Sundowns)
- MF: Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns)
- MF: Sphephelo Sithole (Tondela)
- MF: Bathusi Aubaas (Mamelodi Sundowns)
- MF: Thalente Mbatha (Orlando Pirates)
- MF: Luke Le Roux (Portsmouth)
- MF: Patrick Maswanganyi (Orlando Pirates)
- MF: Sipho Mbule (Orlando Pirates)
- MF: Ndamulelo Maphangule (Polokwane City)
- MF: Mduduzi Shabalala (Kaizer Chiefs)
- MF: Siphesihle Maduna (TS Galaxy)
- MF: Siphesihle Mkhize (Sekhukhune United)
- MF: Mthetheleli Mthiyane (Stellenbosch)
- MF: Masindi Nemtajela (Orlando Pirates)
- FW: Evidence Makgopa (Orlando Pirates)
- FW: Lyle Foster (Burnley)
- FW: Oswin Appollis (Orlando Pirates)
- FW: Bongokuhle Hlongwane (Minnesota United)
- FW: Mihlali Mayambela (Aris Limassol)
- FW: Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns)
- FW: Elias Mokwana (Al-Hazem)
- FW: Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates)
- FW: Mohau Nkota (Al-Ettifaq)
- FW: Tshepang Moremi (Orlando Pirates)
- FW: Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates)
- FW: Shandre Campbell (Club Brugge)
- FW: Ashley Cupido (Stellenbosch)
- FW: Puso Dithejane (TS Galaxy)
- FW: Keletso Makgalwa (Sekhukhune United)
South Korea
South Korea World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: Kim Seung-gyu (FC Tokyo)
- GK: Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai Motors)
- GK: Jo Hyeon-woo (Ulsan HD)
- DF: Lee Myung-jae (Daejeon Hana Citizen)
- DF: Lee Han-beom (Midtjylland)
- DF: Kim Min-jae (Bayern Munich)
- DF: Lee Tae-seok (Austria Wien)
- DF: Cho Yu-min (Sharjah)
- DF: Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen)
- DF: Park Jin-seob (Jeonbuk Hyundai Motors)
- DF: Seol Young-woo (Red Star Belgrade)
- DF: Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers)
- MF: Won Du-jae (Khor Fakkan)
- MF: Seo Min-woo (Gangwon FC)
- MF: Lee Jae-sung (Mainz 05)
- MF: Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers)
- MF: Eom Ji-sung (Swansea City)
- MF: Lee Kang-in (Paris Saint-Germain)
- MF: Bae Jun-ho (Stoke City)
- MF: Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach)
- MF: Kim Jin-gyu (Jeonbuk Hyundai Motors)
- MF: Kwon Hyeok-kyu (Nantes)
- MF: Yang Min-hyeok (Portsmouth)
- FW: Son Heung-min (Los Angeles FC)
- FW: Cho Gue-sung (Midtjylland)
- FW: Oh Hyeon-gyu (Genk)
Spain
Spain World Cup 2026 squad: The latest selection
- GK: David Raya (Arsenal)
- GK: Alex Remiro (Real Sociedad)
- GK: Unai Simon (Athletic Bilbao)
- DF: Dani Vivian (Athletic Bilbao)
- DF: Marcos Llorente (Atlético Madrid)
- DF: Pedro Porro (Tottenham Hotspur)
- DF: Aymeric Laporte (Athletic Bilbao)
- DF: Pau Cubarsi (Barcelona)
- DF: Marc Cucurella (Chelsea)
- DF: Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen)
- MF: Pablo Barrios (Atlético Madrid)
- MF: Mikel Merino (Arsenal)
- MF: Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)
- MF: Alex Baena (Atlético Madrid)
- MF: Pablo Fornals (Real Betis)
- MF: Martin Zubimendi (Arsenal)
- MF: Aleix Garcia (Bayer Leverkusen)
- FW: Samu Aghehowa (Porto)
- FW: Ferran Torres (Barcelona)
- FW: Borja Iglesias (Celta Vigo)
- FW: Dani Olmo (Barcelona)
- FW: Yeremy Pino (Crystal Palace)
- FW: Fermin Lopez (Barcelona)
- FW: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)
- FW: Jorge de Frutos (Rayo Vallecano)